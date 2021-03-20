Bankalar faiz yarışına girdi! Parası olanlar dikkat

MUTLAKA PAZARLIK EDİN



Bankaya yatırdığınız paranın miktarı ne olursa olsun bankayla mutlaka bir miktar yüksek faiz vermesi için pazarlık edin. Bankaların bu konuda ufak da olsa esneme miktarları oluyor. Ayrıca faizin sürekli yüksek olmasına yönelik dikkatli olun. Hoş geldin faizi verip ertesi aylarda düşük faiz veren bankaların kampanyalarının incelenmesi gerekiyor.