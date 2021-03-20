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Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 20 Mart 2021 - 10:34 | 

Bankalar faiz yarışına girdi! Parası olanlar dikkat

Merkez Bankası’nın bir haftalık repo faizini yüzde 17’den yüzde 19’a çıkarmasıyla birlikte mevduat faizlerinde yükseliş yaşanmaya başladı. Bankalar mevduat toplama yarışına giriştiler.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizde radikal yükselişe imza attı. Yüzde 17 olan politika faizi yüzde 19’a yükseldi. Mevduat bankaları da faiz artışıyla birlikte hem mevduat faizlerine hem de kredi faizlerinde yükseliş gerçekleştirdi.

2

MEVDUATIN 150 BİN LİRASI DEVLET GÜVENCESİNDE

Bankalara yatan paranın 150 bin liraya kadar olan kısmı tamamen devlet güvencesi altında bulunuyor. Türkiye’de bankacılık sisteminin sağlam temellere dayanması ve sürekli otorite tarafından denetlenmesi bankacılık sektörüne güveni en üst seviyede tutuyor.

3

MUTLAKA PAZARLIK EDİN

Bankaya yatırdığınız paranın miktarı ne olursa olsun bankayla mutlaka bir miktar yüksek faiz vermesi için pazarlık edin. Bankaların bu konuda ufak da olsa esneme miktarları oluyor. Ayrıca faizin sürekli yüksek olmasına yönelik dikkatli olun. Hoş geldin faizi verip ertesi aylarda düşük faiz veren bankaların kampanyalarının incelenmesi gerekiyor.

4

İşte en yüksek faizi veren bankalar

5

Odeabank

Anapara: 100.000 TL

Faiz: Yüzde 18.80

Faiz dönüşlü para: 101.566 TL

6

Fibabanka

Anapara: 100.000 TL

Faiz: Yüzde 18.50

Faiz dönüşlü para: 101.552 TL

7

ING Bank

Anapara: 100.000 TL

Faiz: Yüzde 18.00

Faiz dönüşlü para: 101.510 TL

8

ICBC Bank

Anapara: 100.000 TL

Faiz: Yüzde 18.00

Faiz dönüşlü para: 101.499 TL

9

Alternatifbank

Anapara: 100.000 TL

Faiz: Yüzde 17.75

Faiz dönüşlü para: 101.488 TL

10

Yapı Kredi

Anapara: 100.000 TL

Faiz: Yüzde 17.00

Faiz dönüşlü para: 101.416 TL

11

Halkbank

Anapara: 100.000 TL

Faiz: Yüzde 16.50

Faiz dönüşlü para: 101.383 TL

12

TEB

Anapara: 100.000 TL

Faiz: Yüzde 16.50

Faiz dönüşlü para: 101.383 TL

13

HSBC

Anapara: 100.000 TL

Faiz: Yüzde 16.50

Faiz dönüşlü para: 101.383 TL

14

Denizbank

Anapara: 100.000 TL

Faiz: Yüzde 15.25

Faiz dönüşlü para: 101.278 TL

15

İş Bankası

Anapara: 100.000 TL

Faiz: Yüzde 12.95

Faiz dönüşlü para: 101.084 TL

16

Garanti BBVA

Anapara: 100.000 TL

Faiz: Yüzde 12.00

Faiz dönüşlü para: 101.004 TL

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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