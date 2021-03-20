Bankalar faiz yarışına girdi! Parası olanlar dikkat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizde radikal yükselişe imza attı. Yüzde 17 olan politika faizi yüzde 19’a yükseldi. Mevduat bankaları da faiz artışıyla birlikte hem mevduat faizlerine hem de kredi faizlerinde yükseliş gerçekleştirdi.
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MEVDUATIN 150 BİN LİRASI DEVLET GÜVENCESİNDE
Bankalara yatan paranın 150 bin liraya kadar olan kısmı tamamen devlet güvencesi altında bulunuyor. Türkiye’de bankacılık sisteminin sağlam temellere dayanması ve sürekli otorite tarafından denetlenmesi bankacılık sektörüne güveni en üst seviyede tutuyor.
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MUTLAKA PAZARLIK EDİN
Bankaya yatırdığınız paranın miktarı ne olursa olsun bankayla mutlaka bir miktar yüksek faiz vermesi için pazarlık edin. Bankaların bu konuda ufak da olsa esneme miktarları oluyor. Ayrıca faizin sürekli yüksek olmasına yönelik dikkatli olun. Hoş geldin faizi verip ertesi aylarda düşük faiz veren bankaların kampanyalarının incelenmesi gerekiyor.