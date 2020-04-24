Gündem Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 07:53 , 24 Nisan 2020 - 09:11

Bankalar bugün açık mı? Bankalar 24 Nisan'da (bugün) çalışıyor mu?

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından vatandaşların pek çok konuda merak ettiği sorulara yönelik araştırmaları da hız kazandı. Bankalar aracılığı ile finansal işlemleri olan vatandaşlar da konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, bankalar bugün açık mı? Bankalar 24 Nisan'da çalışıyor mu?