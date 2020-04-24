Bankalar bugün açık mı? Bankalar 24 Nisan'da (bugün) çalışıyor mu?
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından vatandaşların pek çok konuda merak ettiği sorulara yönelik araştırmaları da hız kazandı. Bankalar aracılığı ile finansal işlemleri olan vatandaşlar da konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, bankalar bugün açık mı? Bankalar 24 Nisan'da çalışıyor mu?
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Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ilişkin karar verildi. Buna göre bankaların 24 Nisan'da yani bugün açık olup olmayacakları konusundaki sorular da yanıt buldu. İşte, 'Bankalar bugün açık mı?' ve 'Bankalar 24 Nisan'da (bugün) çalışıyor mu?' sorularının yanıtı...
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BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubelerinin kapalı olacağını duyurdu. Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ilişkin karar hakkında yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"İçişleri Bakanlığı'nın 21 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır. Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 olan müşterilere, her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020'ye ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."
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KATILIM BANKALARI DA KAPALI OLACAK?
Türkiye Katılım Bankaları Birliğinden (TKBB) yağılan açıklamada da sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ilişkin karar hakkında yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yayınladığı Sokağa Çıkma Genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir. Genelge kapsamındaki illerde bulunan katılım bankası şubelerimiz hizmete kapalı olacak, diğer illerdeki şubelerimiz ise hizmet vermeye devam edecektir."
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Açıklamada, 24 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulanan illerdeki müşterilerin bankacılık işlemlerinin aksamaması için TKBB tarafından "Bankalarımızın bilgi sistemleri ve diğer operasyonel birimlerinde yeterli sayıda çalışan bulundurmaları, dijital kanallar ile çağrı merkezi hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri almaları, müşterilerimizin ilgili tarihlere denk gelen yükümlülüklerini dijital kanallar üzerinden yapabileceklerine veya takip eden ilk iş günü yerine getirebileceklerine dair bilgilendirme yapmaları" şeklinde tavsiye kararları alındığı bildirildi.