Bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor? İşte son gelişmeler
Kurban Bayramı öncesi bankaların çalışma düzeni araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Tatil 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar geçerli olacak. Bu gelişme sonrası bankaların çalışma günleri merak konusu oldu. Peki, bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını ilan etti. 19 Temmuz Pazartesi günü arife nedeniyle yarım gün tatildi. Erdoğan, o gün de çalışanların idari izinli sayılacağını söyledi. Böylece 16 Temmuz akşamından 25 Temmuz'a kadar resmi tatil ilan edildi.
2
Bankaların bayram tatilinde nasıl çalışacağı henüz netlik kazanmadı. 19-25 tarihlerinde arasında bankaların kapalı olacağı tahmin ediliyor.
3
Bu kapsamda bankalardan bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
4
BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bayram tatilinin 9 gün olacağını duyuran Erdoğan "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.