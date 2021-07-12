Bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor? İşte son gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını ilan etti. 19 Temmuz Pazartesi günü arife nedeniyle yarım gün tatildi. Erdoğan, o gün de çalışanların idari izinli sayılacağını söyledi. Böylece 16 Temmuz akşamından 25 Temmuz'a kadar resmi tatil ilan edildi.