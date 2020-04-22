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Ekonomi
Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 10:16,

Bankalar 24 Nisan Cuma günü açık mı olacak?

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 24 Nisan Cuma günü pek çok işletmenin hizmet vermeyecek olması dolayısıyla pek çok vatandaş, bankalar 24 Nisan Cuma günü açık mı olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İnternet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırmaya başlayan binlerce kişi, buna göre işlemlerine yön verebilecek. Peki, 24 Nisan Cuma günü bankalar açık mı kapalı mı olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Kamu ve özel bankalar Cuma günü açık mı sorusu, sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Bankalar 24 Nisan Cuma günü açık mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok kişi, işlemlerini gerçekleştirmek için plan yapabilecek. Peki, bankalar 24 Nisan Cuma günü açık mı olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgilerBANKALAR 24 NİSAN CUMA GÜNÜ AÇIK MI?

Bankalar 24 Nisan Cuma günü, yasağın uygulandığı 31 ildeki bankalar kapalı tutulacak. 31 il dışında kalan şehirlerde ise şubelerde nakit, takas ve EFT işlemleri yapılabilecek.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bankalar hizmetlerini internet üzerinden verecek.

23 Nisan Perşembe günü ise tüm bankalar kapalı olacak.

224 NİSANDA İDARİ İZİN

24 NİSAN'DA İDARİ İZİN

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan yapılan açıklama çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışanlar 24 Nisan Cuma günü idari izinli sayılacak.

3BORSA İSTANBUL KAPALI

BORSA İSTANBUL KAPALI

23 Nisan resmi tatil ve sokağa çıkma yasağı kapsamında bir gün boyunca kapalı olacak. Cuma günü borsa bünyesi altında "Vadeli işlem", "Opsiyon" ve "Pay piyasası" işlemleri normal şekilde işlenmeye devam edilecek. İşte, yapılan o açıklama;

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"Borsamız bünyesinde yer alan Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, SWAP Piyasası ile Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası 24 Nisan 2020 Cuma günü normal faaliyetlerini sürdürecektir."

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