Kamu ve özel bankalar Cuma günü açık mı sorusu, sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Bankalar 24 Nisan Cuma günü açık mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok kişi, işlemlerini gerçekleştirmek için plan yapabilecek. Peki, bankalar 24 Nisan Cuma günü açık mı olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgilerBANKALAR 24 NİSAN CUMA GÜNÜ AÇIK MI?



Bankalar 24 Nisan Cuma günü, yasağın uygulandığı 31 ildeki bankalar kapalı tutulacak. 31 il dışında kalan şehirlerde ise şubelerde nakit, takas ve EFT işlemleri yapılabilecek.



Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bankalar hizmetlerini internet üzerinden verecek.



23 Nisan Perşembe günü ise tüm bankalar kapalı olacak.