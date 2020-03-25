Banka çalışma saatleri değişti - Bankalar saat kaçta açılıyor?
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bankaların şubelerindeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gidildi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalara Covid-19 salgını ile ortaya çıkan olağan üstü durum nedeniyle, ‘takdiri üyelere ait olmak üzere’ yeni çalışma saatleri önerdi. Pek çok banka öneri ardından çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki bankalar saat kaçta açılıyor
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Bankalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı birçok tedbiri alarak çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Bankaların bir kısmı mesai saatlerini 12.00-17.00 aralığına çekti. Bankaların bir kısmı Türkiye Bankalar Birliği’nin önerisini baz alarak mesai saatlerini 12.00-17.00 aralığına çekerken, bazı bankalar da 09.00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceğini duyurdu.
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TBB’den bankalara yeni mesai saati önerisi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalara Covid-19 salgını ile ortaya çıkan olağan üstü durum nedeniyle, "takdiri üyelere ait olmak üzere" yeni çalışma saatleri olarak 12.00 ile 17.00 arasını önerdi. TBB’den bankalara gönderilen yazıda, müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri önerisinin "12.00-17.00 olarak belirlendiği" belirtildi.
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İş Bankası'ndan açıklama
Türkiye İş Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.
İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.
Banka şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.
İş Bankası müşterileri işlemlerini İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallardan evden çıkmadan günün her saati gerçekleştirebiliyor.
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TEB şubelerinin çalışma saatleri değişti
TEB, şubelerinde bankacılık işlemlerini sağlıklı ve aksatmadan sürdürebilmek için 23.03.2020 Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her gün 12.00 – 17.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek. Öte yandan, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı diğer bankalar da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına önlem amaçlı mesai saatlerini güncellediklerini açıklamıştı.
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Akbank, salgının yayılımında en önemli etkenlerden biri olan teması en aza indirmek için önemli tedbirler aldı. Uzaktan çalışma imkanı olmayan bazı şubelerde ise çalışanlara dönüşümlü olarak idari izin veren banka, şube çalışma saatlerinde değişikliğe giderek mesai saatlerini 12.00-17.00 olarak belirledi.
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Garanti BBVA'dan düzenleme
Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi. 23 Mart itibarıyla 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayan banka, müşterilerinin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için yeni bir değerlendirmeye kadar ATM'lerden günlük para çekme limitlerini en yüksek tutar olarak 5 bin liraya çıkarttı.
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Halkbank, müşterilerinin sağlığını ön planda tutarak bankacılık işlemlerini şubelere gitmeden, mobil, internet şubesi, Bank24'ler ve Halkbank Dialog kanallarından 7/24 kolaylıkla gerçekleştirebileceğini duyurdu. Halkbank, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
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ZİRAAT Bankası’nda yapılan açıklamada, şubelerin 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceği belirtilerek, vatandaşların ve iş dünyasının bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı bazı desteklerin devreye alındığı aktarıldı.