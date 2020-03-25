Banka çalışma saatleri değişti - Bankalar saat kaçta açılıyor?

Akbank, salgının yayılımında en önemli etkenlerden biri olan teması en aza indirmek için önemli tedbirler aldı. Uzaktan çalışma imkanı olmayan bazı şubelerde ise çalışanlara dönüşümlü olarak idari izin veren banka, şube çalışma saatlerinde değişikliğe giderek mesai saatlerini 12.00-17.00 olarak belirledi.