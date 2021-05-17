Bandırma Vapuru’nun sanal müzesi ne zaman, saat kaçta açılacak? Online Bandırma Vapuru ziyaret ekranı

Sergi salonunda ayrıca Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabanca, Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikalarının da yer aldığı aktarılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun'da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk'ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayının Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği müzede, Ulu Önderin yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örneklerin de bulunduğu belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bandırma Vapuru Sanal Müzeyi" tüm dünyayla buluşturmaktan onur duyduklarını bildirdi.



Demir, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile tarihi değiştiren olayların başladığını hatırlatarak, "Bandırma Vapuru bundan 102 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a getirdiği misafirleri ile bir ülkenin tarihini değiştirmiştir. Bu anlamda önemi büyüktür. Bu proje dolayısı ile Güneşin Doğduğu Şehri sanal ortam kanalıyla tüm dünyayla buluşturmaktan onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​