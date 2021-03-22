“Bana çok çirkinsin" diyorlar... Çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım?
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyada kendisine 'çirkin' şeklinde yorum yapanlara canlı yayında cevap verdi.
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Usta oyuncular Çiğdem Tunç ve Erhan Yazıcıoğlu'nun konuk olduğu programda kötü eleştirilere cevap veren Akalın, “Bana çok çirkinsin" diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; "düşünsenize çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım...” şeklinde konuştu.
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Çiçeklerle yüzünü sakladı
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Yasemin Kozanoğlu, önceki gün Bebek’teydi. Elinde çiçeklerle yürüyüş yapan Kozanoğlu karşısında muhabirleri görünce ne yapacağını şaşırdı. Çiçeklerle yüzünü saklamaya çalışan Kozanoğlu, görüntülenmekten kurtulamadı. (Deniz BOY)
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Oyuncu Okan Karacan, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmış ve günlerce hastanede kaldıktan sonra sağlığına kavuşmuştu.
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Oyuncu, eşi Zeynep Karacan, oğlu Alican ve kızı Ayşe Naz’la önceki gün City’s Nişantaşı’nda yemek yerken görüntülendi. Karacan, uzun zaman sonra ilk kez dışarıya çıktığını söyledi: “Hastalığım sonrası özel bir diyetle 10 kilo daha verdim. Tedavi ile fazla kilolardan kurtuldum.”
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İçiniz ısınsın
Ece Erken, tatil için Dubai’yi tercih eden ünlü isimlerdendi. Erken’e oğlu Eymen ve annesi Nurhan Serpici eşlik etti. Ünlü sunucu, Dubai tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Herkese 34 dereceden selam olsun. İçiniz ısınsın.”
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Annemizi ektik
Alişan önceki gün oğlu Burak’la Metropol İstanbul’da görüntülendi. Ünlü şarkıcı, HupaLupa adlı eğlence alanında oğluyla oyunlar oynadı. Alişan, “Bugün annemizi ektik. Uzun zamandır baba-oğul dışarı çıkamıyorduk. Oğlumla birlikte oyun oynadım. Gördüğünüz gibi Burak’ın keyfi yerinde” dedi.
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Birleşme partisinin sürprizi Jason Derulo
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 yarışmasının geleneksel “Ünlüler-Gönüllüler” birleşme partisine sayılı günler kala detayları açıklamaya başladı. Yarışmanın daha önceki konseyinde geçtiğimiz yılın şampiyonu Cemal Can’ın DJ olarak partiye katılacağını söyleyen Ilıcalı, yeni detayları da sosyal medya hesabından açıkladı. Yapımcı, birleşme partisinde dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo’nun konser vereceğini duyurdu. Ilıcalı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “‘Swalla’ ve ‘Savage Love’ şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek.” Duyuru sonrası Ilıcalı’nın gönderisi binlerce beğeni aldı.
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Koyu sohbet
Ece Sükan önceki gün Bebek’te görüntülendi. Lucca adlı mekanda kardeşi Arslan Sükan ve arkadaşlarıyla koyu bir sohbete dalan ünlü isim, fotoğraflarının çekildiğinin farkına varmadı. (Cenker TEZEL)
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Bu merakla yaşayamam
Yıldız Tilbe önceki akşam online olarak Trump Sahne’de konser verdi ve hayranlarının evlerine konuk oldu. Bayhan Prodüksiyon tarafından düzenlenen konsere Tilbe, “Dayan Yüreğim” şarkısıyla başladı. Şarkıcı, dijital platformlardaki ilk canlı yayın konseri olduğunu söyledi: “İlk canlı online konserimiz. İnşallah alkışlarınızı duyacağımız günler tekrar gelir. Ekran başındakiler, güzel oluyor mu böyle? Çok merak ediyorum, neler hissediyorsunuz... Bu merakla yaşayamam.” Sanatçı, “Kim Anlar” şarkısını seslendirmeden önce de şu açıklamayı yaptı: “Uzun zamandır söylemediğim bir şarkıyı söylemek istiyorum. Bu şarkıyı çok seviyorum ve sahnede çok az seslendirdim. Ne zaman söylesem aklım çıkıyor, biraz zor toparlanıyorum. Buna da şükür ya hiç toparlanamasaydım.” Tilbe, yaklaşık iki saat süren konser boyunca dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi.
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Takım elbiseyle kayak pistinde
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Elele dergisi için Kartalkaya’da objektif karşısına geçti. Ünlü çift karlar üzerinde birbirinden romantik pozlar verdi. Elçin çekim sırasında takım elbisesi üzerinde kayak yaparak hünerlerini de sergiledi. Oyuncu bu anları sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.
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Organik tarıma başladı
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’un açtığı darp davası nedeniyle yargılanan ve bir süredir Cunda’da yaşayan Ozan Güven yeni bir uğraş edindi. TV100’de ekrana gelen “Magazin Hattı”nın haberine göre oyuncu, arkadaşlarıyla Burhaniye’de aldıkları arsada organik tarıma başladı.
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Kanserli çocuklara umut oldu
Ezgi Mola, 29 Mart günü 37’nci yaşına basacak. Ünlü oyuncu, doğum gününü Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) için bağışladı. Mola, İyilik Paylaş platformu üzerinden bağış kampanyası açtı. Kampanya kapsamında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı için 15 günde, 48 bin TL toplanması amaçlandı. Rekora imza atıldı ve 4 günde hedeflenen miktar aşıldı. Bağışlar, 49 bin TL’ye kadar ulaştı. sevenlerine teşekkür ettiEzgi Mola, sosyal medya hesabından bağış yapan tüm sevenlerine teşekkür etti ve kampanyanın 29 Mart’a kadar devam edeceğini duyurdu. Ünlü oyuncunun, KAÇUV için açtığı doğum günü kampanyasına İyilik Paylaş platformu üzerinden katılım sağlanıyor.