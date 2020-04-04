Bana bulaşma korona

Dünyanın çeşitli yerlerinde de insanlar virüsten korunmak için yüz maskesinden daha yaratıcı çarelere başvuruyor. Kimi gaz maskesi takıyor kimi de ilginç kıyafetler giyiyor. İşte dünyanın dört bir yanından koronavirüs önlemi manzaraları.