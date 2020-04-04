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Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 15:41, /

Bana bulaşma korona

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (koronavirüsü) insanların davranışlarını, yaşam biçimlerini olduğu kadar dış görünüşlerini de değiştirdi. Artık yüz maskesi ya da eldiven olmadan sokağa çıkan da kalmadı.

Splash News, Backgrid UK, Depo Photos

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1

Dünyanın çeşitli yerlerinde de insanlar virüsten korunmak için yüz maskesinden daha yaratıcı çarelere başvuruyor. Kimi gaz maskesi takıyor kimi de ilginç kıyafetler giyiyor. İşte dünyanın dört bir yanından koronavirüs önlemi manzaraları.

2İNGİLTERE

İNGİLTERE

En çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülkelerden biri İngiltere. Londra'da bir adam virüsten korunmak için gaz maskesi takmayı tercih etmiş.

Backgrid UK

3TAYLAND

TAYLAND

Bangkok kentinde Budist rahipler kıyafetleriyle aynı renk yüz maskesinin yanı sıra siperlik de takıyor.

Depo Photos

4İNGİLTERE

İNGİLTERE

Manchester kentinde bir kişi köpeğini gezdirmeye çıkarken Star Wars (YIldız Savaşları) filminin Stormtrooper karakterlerinin kostümünü giymiş.

Splash News

5ABD

ABD

Los Angeles kentinde Süpermen kılığında bir maske satıcısı.

Splash News

6ENDONEZYA

ENDONEZYA

Bintan adasında bir genç kızın maskesinde Frozen karakterinin resmi var.

Splash News

7ÇİN

ÇİN

Koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı ülkeden ilginç bir manzara. Zoupging'de bir genç kadın virüsten böyle korunuyor.

Splash News

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