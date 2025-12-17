×
Balon balığından yapılan ürünler mahkemelik oldu! 'Kanada'da görevli kadın projemi çaldı'

Güncelleme Tarihi:

#Balon Balığı#Mehmet Özata#Ticari Proje
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 09:49

Alanya'da bir şirkette müdür olarak görev yapan Mehmet Özata, balon balığına olan ilgisinin ticari bir projeye dönüştürülmesi iddiasıyla yargı yoluna başvurdu. Özata, projesinin izinsiz şekilde ticari faaliyet olarak kullanıldığını öne sürerek yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu.