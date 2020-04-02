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Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 14:52, /

Balkonda karantina

Ünlü spor spikerinin balkon karantinası olay oldu.

SPLASH NEWS, INSTAGRAM

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1SOSYAL İZOLASYON

SOSYAL İZOLASYON

Coronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'nın önde gelen spor spikerlerinden biri olan 28 yaşındaki Diletta Leotta da boksör sevgilisiyle birlikte sosyal izolasyonda.

2GÜNEŞLİ HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

GÜNEŞLİ HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Ülkelerinde virüsün en çok vurduğu kentlerden biri olan Milano'da yaşayan Leotta ile sevgilisi Daniele Scardina evlerinin balkonunda objektiflere takıldı.

3SPOR YAPIP ÇEVREYİ İZLEDİLER

SPOR YAPIP ÇEVREYİ İZLEDİLER

Leotta ile boksör sevgilisi Daniele Scardina bir süre balkonda spor yaptı. Çift bir ara da durup aşağıya bakarak sokakta neler olup bittiğini izledi.

4ŞEZLONGDA DİNLENDİLER

ŞEZLONGDA DİNLENDİLER

Diletta Leotta ile Daniele Scardina daha sonra da şezlonga uzanıp bir yandan güneşlendi, bir yandan dinlendi.

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