Balkonda karantina

Coronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'nın önde gelen spor spikerlerinden biri olan 28 yaşındaki Diletta Leotta da boksör sevgilisiyle birlikte sosyal izolasyonda.Ülkelerinde virüsün en çok vurduğu kentlerden biri olan Milano'da yaşayan Leotta ile sevgilisi Daniele Scardina evlerinin balkonunda objektiflere takıldı.Leotta ile boksör sevgilisi Daniele Scardina bir süre balkonda spor yaptı. Çift bir ara da durup aşağıya bakarak sokakta neler olup bittiğini izledi.Diletta Leotta ile Daniele Scardina daha sonra da şezlonga uzanıp bir yandan güneşlendi, bir yandan dinlendi.