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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 16:53,

Balkonda bile rahat yok: Telefonu ve saç tokasıyla odadan çıktı

Ünlü model ve sevgilisi, güneşlenmek için plaj yerine otelin balkonunu tercih etti. Ama yine de peşlerine düşen paparazziler tarafından görüntülenmekten kurtulamadı.

Backgrid UK

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1MYKONOS TATİLİ
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MYKONOS TATİLİ

Brezilyalı model Izabel Goulart ve futsolcu sevgilisi Kevin Trapp, bir süredir Yunanistan'ın Mykonos adasında tatil yapıyor.

2BALKONA GÜNEŞLENMEYE ÇIKTILAR
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BALKONA GÜNEŞLENMEYE ÇIKTILAR

35 yaşındaki Goulart ile 30 yaşındaki Trapp, kaldıkları otelin plajı yerine odalarının balkonunda güneşlenmeyi tercih etti.

3CEP TELEFONU DA YANINDAYDI
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CEP TELEFONU DA YANINDAYDI

Bordo bir bikini giyen Goulart, güneşlenirken saçını toplayacağı tokası ve cep telefonunu alarak odadan çıktı.

4KENDİ ARALARINDA SOHBET
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KENDİ ARALARINDA SOHBET

O sırada, mavi bir mayo giyen 30 yaşındaki sevgilisi Kevin Trapp da balkonda oturuyordu. Çift, kendi aralarında konuşarak güneşlenmeye hazırlandı.

5BALKON KEYFİ GÖRÜNTÜLENDİ
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BALKON KEYFİ GÖRÜNTÜLENDİ

Fakat onları adım adım takip eden paparazziler, plaja gitmek yerine odalarının balkonuna çıkan çifti orada da yakaladı. Gouart ve Trapp'ın balkon keyfi de objektiflere takıldı.

6ÜNLÜ FİRMANIN TANITIM YÜZÜ
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ÜNLÜ FİRMANIN TANITIM YÜZÜ

Brezilyalı model Izabel Goulart, ilk olarak 2005 yılında Victoria's Secret defilesinde podyuma çıktı. Bu, onun kariyeri için iyi bir dönüm noktası oldu. O yıldan başlayarak 2016 yılına kadar firmanın tanıtım yüzü olarak görev yaptı.

7BEŞ YILLIK AŞK
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BEŞ YILLIK AŞK

Izabel Goulart ile Alman futbolcu Kevin Trapp, 2015 yılında romantik ilişkilerine başladı. Çiftin ilişkisi mutlu bir şekilde sürüyor.

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