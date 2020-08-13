Balkonda bile rahat yok: Telefonu ve saç tokasıyla odadan çıktı
Ünlü model ve sevgilisi, güneşlenmek için plaj yerine otelin balkonunu tercih etti. Ama yine de peşlerine düşen paparazziler tarafından görüntülenmekten kurtulamadı.
Backgrid UK
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MYKONOS TATİLİ
Brezilyalı model Izabel Goulart ve futsolcu sevgilisi Kevin Trapp, bir süredir Yunanistan'ın Mykonos adasında tatil yapıyor.
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BALKONA GÜNEŞLENMEYE ÇIKTILAR
35 yaşındaki Goulart ile 30 yaşındaki Trapp, kaldıkları otelin plajı yerine odalarının balkonunda güneşlenmeyi tercih etti.
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CEP TELEFONU DA YANINDAYDI
Bordo bir bikini giyen Goulart, güneşlenirken saçını toplayacağı tokası ve cep telefonunu alarak odadan çıktı.
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KENDİ ARALARINDA SOHBET
O sırada, mavi bir mayo giyen 30 yaşındaki sevgilisi Kevin Trapp da balkonda oturuyordu. Çift, kendi aralarında konuşarak güneşlenmeye hazırlandı.
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BALKON KEYFİ GÖRÜNTÜLENDİ
Fakat onları adım adım takip eden paparazziler, plaja gitmek yerine odalarının balkonuna çıkan çifti orada da yakaladı. Gouart ve Trapp'ın balkon keyfi de objektiflere takıldı.
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ÜNLÜ FİRMANIN TANITIM YÜZÜ
Brezilyalı model Izabel Goulart, ilk olarak 2005 yılında Victoria's Secret defilesinde podyuma çıktı. Bu, onun kariyeri için iyi bir dönüm noktası oldu. O yıldan başlayarak 2016 yılına kadar firmanın tanıtım yüzü olarak görev yaptı.
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BEŞ YILLIK AŞK
Izabel Goulart ile Alman futbolcu Kevin Trapp, 2015 yılında romantik ilişkilerine başladı. Çiftin ilişkisi mutlu bir şekilde sürüyor.