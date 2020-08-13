Balkonda bile rahat yok: Telefonu ve saç tokasıyla odadan çıktı

ÜNLÜ FİRMANIN TANITIM YÜZÜ Brezilyalı model Izabel Goulart, ilk olarak 2005 yılında Victoria's Secret defilesinde podyuma çıktı. Bu, onun kariyeri için iyi bir dönüm noktası oldu. O yıldan başlayarak 2016 yılına kadar firmanın tanıtım yüzü olarak görev yaptı.