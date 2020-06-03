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Hürriyet
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Oyun Ve Aktiviteler
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 16:08,

Balkonda bahçede çocuk havuzlarına yer açın

Havalar ısındı… Çocukların bahçede, balkonda, terasta keyifle vakit geçireceği oyun havuzlarını derledik. Göz atmaya ne dersiniz?

Bu bir ilandır.

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Büyüğü küçüğü, renklisi, desenlisi… Onlarca marka ve model şişme havuzu mevcut. Çocuklar yaz aylarında bu şişme havuzlarında doyasıya eğlenebilir. Ancak alırken sağlam ve yumuşak tabanlı olmasına dikkat edin. İşte birbirinden renkli oyun havuzları…

2Intex Sunset Glow bebek havuzu
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Intex Sunset Glow bebek havuzu

Sıcak yaz günlerinde çocuklarınız için yüzmek çok daha eğlenceli olacak. Intex Şişme Çocuk Havuzu ile çocuğunuz, yaz sıcağının altında sizin yanınızda serinleme imkanı bulacak. Balkonda, terasta, bahçede kullanım için ideal olan bu ürün, çocuğunuzun yazın vazgeçilmezi olacak. Koku yapmaz, renk çıkarmaz, rahatça silinebilir.

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3Bestway Büyük Metalik Uzay Gemisi şişme havuzu
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Bestway Büyük Metalik Uzay Gemisi şişme havuzu

Şişme havuzlarda tercih edeceğiniz marka ile birlikte uygun havuz seçimi de son derece önemlidir. Ne kadar dayanıklı olursa olsun bir şişme havuz kullanılacak yerin fiziksel özelliklerine uygun değilse hiç bir işe yaramaz. Bu nedenle Bestway markalı havuz ürünleri en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Ürün özellikleri: - İki, 3-aşamalı geçmeli ağızlık, - Dayanıklı ve test edilmiş vinyl, - 3 Hava Odacığı, - Benzersiz Panel Yapısı - ürün ölçüleri: 201 x 150 x 51 cm - Su Kapasitesi 512 Litre Kullanımı kolay tahliye vanasıyla havuz suyunu boşaltır.

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4Şişme Havuz Filli Fiskiyeli
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Şişme Havuz Filli Fiskiyeli

Bahçe hortumu bağlanarak fiskiye çalıştırılmaktadır. Kolaylıkla kurulur. Çok yer kaplamadan saklanılabilir. Çocuklarınızın güvenliği için yumuşak vinil malzemeden yapılmıştır. Sıcak yaz günlerinde çocuğunuz için çok keyifli bir eğlence aracıdır.

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5Kızılkaya Bestway 3 Bölmeli Desenli Havuz
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Kızılkaya Bestway 3 Bölmeli Desenli Havuz

Çocuklar ve yetişkinler için ideal olan bu havuz oldukça dayanıklı vinil malzemeden üretilmiştir. Yumuşak, rahatsız etmeyen bir tabana sahiptir.

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6Turuncu Dikdörtgen Şişme Çocuk ve Aile Havuzu
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Turuncu Dikdörtgen Şişme Çocuk ve Aile Havuzu

Sıcak yaz aylarında aileniz ve çocuklarınız ile beraber eğlenmenin ve serinlemenin en kolay yolu… Hızlı bir şekilde şişirilir. İşiniz bittiğinde kutusunda muhafaza edebilirsiniz.

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7Babyjem Playnest Oyun Havuzu
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Babyjem Playnest Oyun Havuzu

Bebeğiniz için sağlıklı, uygun ve kullanışlı bir üründür. Kaliteli malzemeden üretilmiştir.

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