Balkonda bahçede çocuk havuzlarına yer açın

Bestway Büyük Metalik Uzay Gemisi şişme havuzu Şişme havuzlarda tercih edeceğiniz marka ile birlikte uygun havuz seçimi de son derece önemlidir. Ne kadar dayanıklı olursa olsun bir şişme havuz kullanılacak yerin fiziksel özelliklerine uygun değilse hiç bir işe yaramaz. Bu nedenle Bestway markalı havuz ürünleri en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Ürün özellikleri: - İki, 3-aşamalı geçmeli ağızlık, - Dayanıklı ve test edilmiş vinyl, - 3 Hava Odacığı, - Benzersiz Panel Yapısı - ürün ölçüleri: 201 x 150 x 51 cm - Su Kapasitesi 512 Litre Kullanımı kolay tahliye vanasıyla havuz suyunu boşaltır.