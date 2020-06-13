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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 14:33,

Balkona zor sığarlardı: Bu yıl yalnız başına kutladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını İngiliz kraliyet ailesinin önemli geleneklerinden birinde de değişiklik yapılmasına neden oldu.

Backgrid UK, AP, AFP, Reuters

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1SADE TÖREN
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SADE TÖREN

Meraklıların her yıl heyecanla beklediği ve bütün ailenin Buckingham Sarayı'nın balkonundan halkı selamlayarak bitirdiği o renkli görüntüler gerçekleşmedi bu yıl.

220 DAKİKADA BİTTİ
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20 DAKİKADA BİTTİ

Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününün kutlandığı Trooping The Color bu yıl biraz buruk bir biçimde ve çok az kişinin katılımıyla gerçekleşti. 

3KRALİÇE MASKE KULLANMADI
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KRALİÇE MASKE KULLANMADI

Kraliçe'nin 94'üncü doğum günü bu yıl, Windsor Şatosu'nda kutlandı. Törene Kraliçe ailesi olmadan katıldı. Ona sadece iki görevli eşlik etti. Kurulan özel bir platformda muhafız alayının konserini dinledi Kraliçe. Maske kullanmaması da dikkat çekti. 

4SOSYAL MESAFE KURALI UYGULANDI
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SOSYAL MESAFE KURALI UYGULANDI

Törende görev alan az sayıdaki muhafız da aralarındaki sosyal mesafeye özen gösterdi. Tören önceden de anons edildiği gibi çok kısa sürede yani 20 dakikada tamamlandı.

5WINDSOR ŞATOSUNDA SOSYAL İZOLASYON SÜRECİNİ TAMAMLADI
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WINDSOR ŞATOSU'NDA SOSYAL İZOLASYON SÜRECİNİ TAMAMLADI

Kraliçe 2. Elizabeth, sosyal izolasyon sürecini de Windsor Şatosu'nda geçirdi.

6LONDRAYA AKIN EDİYORLARDI
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LONDRA'YA AKIN EDİYORLARDI

Londra'da yapılan geleneksel kutlamalara ailenin hepsi katılıyordu. Atlı arabalarla yapılan geçit töreni Londra'ya hem ülke içinden de dışından turist akınına yol açıyordu.

7BÜTÜN AİLE BALKONDA TOPLANIRDI
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BÜTÜN AİLE BALKONDA TOPLANIRDI

Ardından da tüm aile Buckingham Sarayı'nın balkonundan halkı selamlıyordu. Bu, hayranları için kraliyet ailesinin önde gelen tüm üyelerinin toplu halde görebileceği bir etkinlik olarak önem taşıyordu. 

8KRALİÇENİN YENİ YAŞI ŞEREFİNE
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KRALİÇE'NİN YENİ YAŞI ŞEREFİNE

Trooping The Colour geçidi Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününü kutlamak için yapılıyor. Aslında Kraliçe'nin doğum günü 21 Nisan'da. Ancak o tarihte açık havada yapılan kutlamalar için hava yeterince iyi olmadığından bu yeni yaş kutlaması Trooping The Colour geçidinin düzenlendiği gün yapılıyor.

9KADRO ZATEN EKSİK OLACAKTI
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KADRO ZATEN EKSİK OLACAKTI

Eğer tören eski haliyle yapılsaydı da aileden ayrılan Prens Harry ile eşi Meghan Markle ve oğlu Archie de yer almayacaktı. Adı skandallara karışan Prens Andrew'nun da normal koşullarda bu yılki törene katılması beklenmiyordu.

10KÜÇÜK PRENS İLK KEZ KATILMIŞTI
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KÜÇÜK PRENS İLK KEZ KATILMIŞTI

Geçen yılki törende en çok ilgi çeken kişi Prens William ile Kate Middleton'ın küçük oğlu Prens Louise olmuştu. Eğer aileden ayrılmasalardı ve salgın olmasaydı Archie de büyük olasılıkla bu yıl törene katılacaktı.

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