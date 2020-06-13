Balkona zor sığarlardı: Bu yıl yalnız başına kutladı

KADRO ZATEN EKSİK OLACAKTI Eğer tören eski haliyle yapılsaydı da aileden ayrılan Prens Harry ile eşi Meghan Markle ve oğlu Archie de yer almayacaktı. Adı skandallara karışan Prens Andrew'nun da normal koşullarda bu yılki törene katılması beklenmiyordu.