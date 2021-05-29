Balkon görüntüleri, patronları kızdırdı: Bu kadar parayı bunun için mi yatırdık?

BÜYÜK BİR YATIRIM Bu haberlere göre, Waititi'nin bir "parti hayvanı" izlenimi sergilediği bu görüntüler her iki şirketin yöneticilerinin de "tüylerini diken diken" etti. Yöneticilerin, çok büyük yatırım yaptıkları bir projeyle ilgili yansıtmak istedikleri görüntünün bu olmadığını savunduğu belirtildi.