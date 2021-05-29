Balkon görüntüleri, patronları kızdırdı: Bu kadar parayı bunun için mi yatırdık?
Gelecek sezonun en iddialı filmlerinden biri için kamera arkasına geçen ünlü yönetmen, evinin balkonunda bir yanında sevgilisi diğer yanında oyuncu arkadaşıyla sergilediği görüntüler yüzünden yapımcı şirket tarafından azarlandı.
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THOR SERİSİNİN YENİ FİLMİNİN YÖNETMENİ
Şu sıralar Thor serisinin yeni halkası Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturan Taika Waititi, filmin yapımcılarını çok kızdırdı. Hatta basına yansıyan haberlere göre Oscar ödüllü Waititi, yapımcılardan bir de azar işitti.
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SABAHA KADAR PARTİ
İngiliz şarkıcı Rita Ora ile romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Taika Waititi, geçtiğimiz hafta, sabaha kadar parti yaptıktan sonra evinin balkonunda bir grup arkadaşıyla birlikte objektiflere takılmıştı.
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BİR YANINDA SEVGİLİSİ BİR YANINDA OYUNCU ARKADAŞI
Bir yanına sevgilisi Rita Ora'yı, bir yanına da oyuncu Tessa Thompson'ı alan Weititi, ikisinin omzuna da elini atarak samimi görüntüler sergilemişti. O anlar da kendilerini takip eden paparazziler tarafından görüntülenmişti.
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'İSTEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER DEĞİL'
Bu görüntülerin ise yapım şirketi tarafından "Bunlar istediğimiz görüntüler değil" diye yorumlandığı iddia edildi.
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YÖNETMENİ AZARLADILAR
Bu balkon görüntüleri Thor filminin yapımcısı Marvel şirketinin de onun bağlı bulunduğu Disney'in yöneticilerini de çok kızdırdı. İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde Waititi'nin, bu görüntüler yüzünden azarlandığı ileri sürüldü.
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BÜYÜK BİR YATIRIM
Bu haberlere göre, Waititi'nin bir "parti hayvanı" izlenimi sergilediği bu görüntüler her iki şirketin yöneticilerinin de "tüylerini diken diken" etti. Yöneticilerin, çok büyük yatırım yaptıkları bir projeyle ilgili yansıtmak istedikleri görüntünün bu olmadığını savunduğu belirtildi.
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HIZLI HAYAT
Her ne kadar Taika Waititi'nin hızlı yaşadığı, gece hayatını ve partileri sevdiği bilinse de bu kadarının filmin yapımcılarına bile fazla geldiği ileri sürüldü. Bu yüzden de Taika Waititi'nin; yapımcılar tarafından azarlandığı iddia edildi. Yapım şirketinin üst düzeyine yakın bir kaynak Waititi'nin sergilediği görüntülerin "çizgiyi aştığını" savunduklarını belirtti.
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ORA'YA ELEŞTİRİLER GELDİ
Bu görüntüler Rita Ora'nın hayranlarını da hem kızdırdı hem de hayal kırıklığı yarattı. Birçok hayranı Ora'nın, kariyeri boyunca sürdürdüğü imajını bozmaya başladığını ileri sürdü. Görüntülerin basına yansımasının ardından Ora'nın geçen yıl, koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden partisini hatırlatarak "Bu Rita Ora, o Rita Ora değil mi?" diye görüş bildirenler de oldu.
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SONRA SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Rita Ora ile Taika Waititi'nin bir süredir romantik bir ilişki yaşadığı iddiaları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Çiftin, büyük bir samimiyet içinde görüntülendiği Tessa Thompson ise Thor filminin yeni halkası Love and Thunder'da rol alıyor.
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ROMANTİK ANLAR
Thompson, o görüntülerin çekilmesinden birkaç saat sonra sokakta bu kez sevgilisiyle objektiflere takılmıştı.
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ÇEKİM İÇİN AİLESİYLE BİRLİKTE AVUSTRALYA'DA
Gelecek yıl gösterime girmesi planlanan Thor: Love and Thunder'da, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale de rol alıyor. Filmin çekimleri bir süredir Avustralya'da sürüyor. Hatta başta Natalie Portman, eşi ve çocukları olmak üzere filmi kadrosu bir süredir Avustralya'da kiraladıkları evlerde yaşıyor.