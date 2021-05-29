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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA
Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 - 11:45 | 

Balkon görüntüleri, patronları kızdırdı: Bu kadar parayı bunun için mi yatırdık?

Gelecek sezonun en iddialı filmlerinden biri için kamera arkasına geçen ünlü yönetmen, evinin balkonunda bir yanında sevgilisi diğer yanında oyuncu arkadaşıyla sergilediği görüntüler yüzünden yapımcı şirket tarafından azarlandı.

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1THOR SERİSİNİN YENİ FİLMİNİN YÖNETMENİ

THOR SERİSİNİN YENİ FİLMİNİN YÖNETMENİ

Şu sıralar Thor serisinin yeni halkası Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturan Taika Waititi, filmin yapımcılarını çok kızdırdı. Hatta basına yansıyan haberlere göre Oscar ödüllü Waititi, yapımcılardan bir de azar işitti.

2SABAHA KADAR PARTİ

SABAHA KADAR PARTİ

İngiliz şarkıcı Rita Ora ile romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Taika Waititi, geçtiğimiz hafta, sabaha kadar parti yaptıktan sonra evinin balkonunda bir grup arkadaşıyla birlikte objektiflere takılmıştı.

3BİR YANINDA SEVGİLİSİ BİR YANINDA OYUNCU ARKADAŞI

BİR YANINDA SEVGİLİSİ BİR YANINDA OYUNCU ARKADAŞI

Bir yanına sevgilisi Rita Ora'yı, bir yanına da oyuncu Tessa Thompson'ı alan Weititi, ikisinin omzuna da elini atarak samimi görüntüler sergilemişti. O anlar da kendilerini takip eden paparazziler tarafından görüntülenmişti.

4İSTEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER DEĞİL

'İSTEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER DEĞİL'

Bu görüntülerin ise yapım şirketi tarafından "Bunlar istediğimiz görüntüler değil" diye yorumlandığı iddia edildi.

5YÖNETMENİ AZARLADILAR

YÖNETMENİ AZARLADILAR

Bu balkon görüntüleri Thor filminin yapımcısı Marvel şirketinin de onun bağlı bulunduğu Disney'in yöneticilerini de çok kızdırdı. İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde Waititi'nin, bu görüntüler yüzünden azarlandığı ileri sürüldü.

6BÜYÜK BİR YATIRIM

BÜYÜK BİR YATIRIM

Bu haberlere göre, Waititi'nin bir "parti hayvanı" izlenimi sergilediği bu görüntüler her iki şirketin yöneticilerinin de "tüylerini diken diken" etti. Yöneticilerin, çok büyük yatırım yaptıkları bir projeyle ilgili yansıtmak istedikleri görüntünün bu olmadığını savunduğu belirtildi. 

7HIZLI HAYAT

HIZLI HAYAT

Her ne kadar Taika Waititi'nin hızlı yaşadığı, gece hayatını ve partileri sevdiği bilinse de bu kadarının filmin yapımcılarına bile fazla geldiği ileri sürüldü. Bu yüzden de Taika Waititi'nin; yapımcılar tarafından azarlandığı iddia edildi. Yapım şirketinin üst düzeyine yakın bir kaynak Waititi'nin sergilediği görüntülerin "çizgiyi aştığını" savunduklarını belirtti.

8ORAYA ELEŞTİRİLER GELDİ

ORA'YA ELEŞTİRİLER GELDİ

Bu görüntüler Rita Ora'nın hayranlarını da hem kızdırdı hem de hayal kırıklığı yarattı. Birçok hayranı Ora'nın, kariyeri boyunca sürdürdüğü imajını bozmaya başladığını ileri sürdü. Görüntülerin basına yansımasının ardından Ora'nın geçen yıl, koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden partisini hatırlatarak "Bu Rita Ora, o Rita Ora değil mi?" diye görüş bildirenler de oldu. 

9SONRA SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

SONRA SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Rita Ora ile Taika Waititi'nin bir süredir romantik bir ilişki yaşadığı iddiaları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Çiftin, büyük bir samimiyet içinde görüntülendiği Tessa Thompson ise Thor filminin yeni halkası Love and Thunder'da rol alıyor.

10ROMANTİK ANLAR

ROMANTİK ANLAR

Thompson, o görüntülerin çekilmesinden birkaç saat sonra sokakta bu kez sevgilisiyle objektiflere takılmıştı.

11ÇEKİM İÇİN AİLESİYLE BİRLİKTE AVUSTRALYADA

ÇEKİM İÇİN AİLESİYLE BİRLİKTE AVUSTRALYA'DA

Gelecek yıl gösterime girmesi planlanan Thor: Love and Thunder'da, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale de rol alıyor. Filmin çekimleri bir süredir Avustralya'da sürüyor. Hatta başta Natalie Portman, eşi ve çocukları olmak üzere filmi kadrosu bir süredir Avustralya'da kiraladıkları evlerde yaşıyor.

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