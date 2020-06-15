Teknoloji hurriyet.com.tr Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 14:35 , 15 Haziran 2020 - 15:05

Balinalarla ilgili çok şaşıracağınız gerçekler

Bilim insanları halen balinalar üzerine yoğun bir araştırma yürütüyor ve bu esrarengiz devasa canlıları çözmeye çalışıyor. Balinaların bazı özellikleri var ki bilim insanları şaşkınlıklarını gizleyemiyor.