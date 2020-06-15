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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 14:35,

Balinalarla ilgili çok şaşıracağınız gerçekler

Bilim insanları halen balinalar üzerine yoğun bir araştırma yürütüyor ve bu esrarengiz devasa canlıları çözmeye çalışıyor. Balinaların bazı özellikleri var ki bilim insanları şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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1
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Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre balinaların her birinin değeri yaklaşık 2 milyon doların üzerinde... Peki bu hayvanlar neden bu kadar değerli?

2
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Bir balina tek dalışında yaklaşık 33 ton karbondioksidi okyanusun dibine götürüyor.

3
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Karşılaştırırsak, bir ağaç yılda yaklaşık 20 kg karbondioksidi bünyesine alıyor.

4
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Balinalar dalıp çıktıklarında ve göç ettiklerinde fitoplankton yani bitkisel planktonlara gerekli besinleri getirirler.

5
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Fitoplanktonlar tüm salınan karbondioksidin yüzde 40'ını emer ve Dünya'daki oksijenin yüzde 50'sini üretirler.

6
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Balinalar sayesine planktonlar sadece yüzde 1 arttığında bile 2 milyar olgun ağacın kapasitesi kadar karbondioksit emilir.

7
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Peki balinaların sağladığı faydayı nasıl artırabiliriz? Tabii ki onları rahat bırakarak!

8Dünyanın en tehlikeli canlıları
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Dünyanın en tehlikeli canlıları

Denizanası

Sizce yılda kaç insan denizanası yüzünden ölüyor?

9
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Denizanası

Her yıl en az 40 kişi denizanası yüzünden hayatını kaybediyor.

10
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Bağırsak kurdu

Sizce yılda kaç insan bağırsak kurdu yüzünden ölüyor?

11
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Bağırsak kurdu

Her yıl en az 2000 kişi bu bağırsak kurtları yüzünden hayatını kaybediyor.

12
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Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?

13
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Timsah (Alligator)

Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

14
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Köpekbalığı

Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?

15
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Köpekbalığı

Her yıl en az 5 kişi köpekbalıkları yüzünden hayatını kaybediyor.

16
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Kurt

Sizce yılda kaç insan kurtlar yüzünden ölüyor?

17
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Kurt

Her yıl en az 10 kişi kurtlar yüzünden hayatını kaybediyor.

18
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At

Sizce yılda kaç insan atlar yüzünden ölüyor?

19
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At

Her yıl en az 20 kişi atlar yüzünden hayatını kaybediyor. Tabii ki ölümlerin en önemli sebebi ata binenlerin başına gelen kazalar...

20
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Leopar

Sizce yılda kaç insan leopar yüzünden ölüyor?

21
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Leopar

Her yıl en az 29 kişi leoparlar yüzünden hayatını kaybediyor.

22
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Karınca

Sizce yılda kaç insan karınca yüzünden ölüyor?

23
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Karınca

Her yıl en az 30 kişi karıncalar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle zehirli türlerinden uzak durmak gerek.

24
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Arı

Sizce yılda kaç insan arılar yüzünden ölüyor?

25
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Arı

Her yıl en az 53 kişi arılar yüzünden hayatını kaybediyor.

26
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Geyik

Sizce yılda kaç insan geyikler yüzünden ölüyor?

27
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Geyik

Her yıl en az 130 kişi geyikler yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle yol ortasında kendini gösteren geyikler araç kazalarına yol açıyor.

28
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Bizon

Sizce yılda kaç insan bizonlar yüzünden ölüyor?

29
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Bizon

Her yıl en az 200 kişi bizonlar yüzünden hayatını kaybediyor.

30
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Aslan

Sizce yılda kaç insan aslanlar yüzünden ölüyor?

31
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Aslan

Her yıl en az 250 kişi aslanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

32
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Fil

Sizce yılda kaç insan filler yüzünden ölüyor?

33
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Fil

Her yıl en az 500 kişi filler yüzünden hayatını kaybediyor.

34
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Su aygırı

Sizce yılda kaç insan suaygırıları yüzünden ölüyor?

35
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Su aygırı

Her yıl en az 500 kişi suaygırıları yüzünden hayatını kaybediyor.

36
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Timsah (Crocodile)

Sizce yılda kaç insan bu timsah türü yüzünden ölüyor?

37
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Timsah (Crocodile)

Her yıl en az 1000 kişi bu timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

38
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Yuvarlak solucan

Sizce yılda kaç insan yuvarlak solucan yüzünden ölüyor?

39
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Yuvarlak solucan

Her yıl en az 2500 kişi bu solucanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

40
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Akrep

Sizce yılda kaç insan akrepler yüzünden ölüyor?

41
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Akrep

Her yıl en az 3250 kişi akrepler yüzünden hayatını kaybediyor.

42
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Salyangoz

Sizce yılda kaç insan salyangozlar yüzünden ölüyor?

43
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Salyangoz

Her yıl en az 10000 kişi salyangozlar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle tropik bölgelerdeki türlerinin saldıkları parazitler ölümlere yol açıyor.

44
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Suikastçı böcek

Sizce yılda kaç insan bu böcekler yüzünden ölüyor?

45
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Suikastçı böcek

Bu sayı 10 bini buluyor!

46
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Çeçe sineği

Sizce yılda kaç insan çeçe sinekleri yüzünden ölüyor?

47
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Çeçe sineği

Her yıl en az 10 bin kişi çeçe sinekleri yüzünden hayatını kaybediyor.

48
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Köpek

Sizce yılda kaç insan köpekler yüzünden ölüyor?

49
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Köpek

Her yıl en az 25 bin kişi köpekler yüzünden hayatını kaybediyor.

50
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Yılan

Sizce yılda kaç insan yılanlar yüzünden ölüyor?

51
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Yılan

Her yıl en az 50 bin kişi yılanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

52
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İnsanlar

Sizce yılda kaç kişi insanların bizzat kendisi yüzünden ölüyor?

53
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İnsanlar

Her yıl en az 475 bin kişi insanların kendisi yüzünden hayatını kaybediyor.

54
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Sivrisinek

Sizce yılda kaç insan sivrisinekler yüzünden ölüyor?

55
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Sivrisinek

Her yıl en az 1 milyon kişi sivrisinek yüzünden hayatını kaybediyor. Yani dünyanın en ölümcül canlısı gündüz kaybolan, gece ortaya çıkan ve yanımızdan ayrılmayan sivrisineklerden başkası değil!

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