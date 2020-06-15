Balinalarla ilgili çok şaşıracağınız gerçekler

Bilim insanları halen balinalar üzerine yoğun bir araştırma yürütüyor ve bu esrarengiz devasa canlıları çözmeye çalışıyor. Balinaların bazı özellikleri var ki bilim insanları şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre balinaların her birinin değeri yaklaşık 2 milyon doların üzerinde... Peki bu hayvanlar neden bu kadar değerli?
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Bir balina tek dalışında yaklaşık 33 ton karbondioksidi okyanusun dibine götürüyor.
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Karşılaştırırsak, bir ağaç yılda yaklaşık 20 kg karbondioksidi bünyesine alıyor.
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Balinalar dalıp çıktıklarında ve göç ettiklerinde fitoplankton yani bitkisel planktonlara gerekli besinleri getirirler.
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Fitoplanktonlar tüm salınan karbondioksidin yüzde 40'ını emer ve Dünya'daki oksijenin yüzde 50'sini üretirler.
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Balinalar sayesine planktonlar sadece yüzde 1 arttığında bile 2 milyar olgun ağacın kapasitesi kadar karbondioksit emilir.
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Peki balinaların sağladığı faydayı nasıl artırabiliriz? Tabii ki onları rahat bırakarak!
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Dünyanın en tehlikeli canlıları
Denizanası
Sizce yılda kaç insan denizanası yüzünden ölüyor?
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Denizanası
Her yıl en az 40 kişi denizanası yüzünden hayatını kaybediyor.
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Bağırsak kurdu
Sizce yılda kaç insan bağırsak kurdu yüzünden ölüyor?
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Bağırsak kurdu
Her yıl en az 2000 kişi bu bağırsak kurtları yüzünden hayatını kaybediyor.
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Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?
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Timsah (Alligator)
Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.
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Köpekbalığı
Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?
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Köpekbalığı
Her yıl en az 5 kişi köpekbalıkları yüzünden hayatını kaybediyor.
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Kurt
Sizce yılda kaç insan kurtlar yüzünden ölüyor?
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Kurt
Her yıl en az 10 kişi kurtlar yüzünden hayatını kaybediyor.
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At
Sizce yılda kaç insan atlar yüzünden ölüyor?
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At
Her yıl en az 20 kişi atlar yüzünden hayatını kaybediyor. Tabii ki ölümlerin en önemli sebebi ata binenlerin başına gelen kazalar...
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Leopar
Sizce yılda kaç insan leopar yüzünden ölüyor?
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Leopar
Her yıl en az 29 kişi leoparlar yüzünden hayatını kaybediyor.
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Karınca
Sizce yılda kaç insan karınca yüzünden ölüyor?
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Karınca
Her yıl en az 30 kişi karıncalar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle zehirli türlerinden uzak durmak gerek.
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Arı
Sizce yılda kaç insan arılar yüzünden ölüyor?
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Arı
Her yıl en az 53 kişi arılar yüzünden hayatını kaybediyor.
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Geyik
Sizce yılda kaç insan geyikler yüzünden ölüyor?
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Geyik
Her yıl en az 130 kişi geyikler yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle yol ortasında kendini gösteren geyikler araç kazalarına yol açıyor.
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Bizon
Sizce yılda kaç insan bizonlar yüzünden ölüyor?
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Bizon
Her yıl en az 200 kişi bizonlar yüzünden hayatını kaybediyor.
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Aslan
Sizce yılda kaç insan aslanlar yüzünden ölüyor?
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Aslan
Her yıl en az 250 kişi aslanlar yüzünden hayatını kaybediyor.
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Fil
Sizce yılda kaç insan filler yüzünden ölüyor?
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Fil
Her yıl en az 500 kişi filler yüzünden hayatını kaybediyor.
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Su aygırı
Sizce yılda kaç insan suaygırıları yüzünden ölüyor?
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Su aygırı
Her yıl en az 500 kişi suaygırıları yüzünden hayatını kaybediyor.
36
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Timsah (Crocodile)
Sizce yılda kaç insan bu timsah türü yüzünden ölüyor?
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Timsah (Crocodile)
Her yıl en az 1000 kişi bu timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.
38
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Yuvarlak solucan
Sizce yılda kaç insan yuvarlak solucan yüzünden ölüyor?
39
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Yuvarlak solucan
Her yıl en az 2500 kişi bu solucanlar yüzünden hayatını kaybediyor.
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Akrep
Sizce yılda kaç insan akrepler yüzünden ölüyor?
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Akrep
Her yıl en az 3250 kişi akrepler yüzünden hayatını kaybediyor.
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Salyangoz
Sizce yılda kaç insan salyangozlar yüzünden ölüyor?
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Salyangoz
Her yıl en az 10000 kişi salyangozlar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle tropik bölgelerdeki türlerinin saldıkları parazitler ölümlere yol açıyor.
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Suikastçı böcek
Sizce yılda kaç insan bu böcekler yüzünden ölüyor?
45
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Suikastçı böcek
Bu sayı 10 bini buluyor!
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Çeçe sineği
Sizce yılda kaç insan çeçe sinekleri yüzünden ölüyor?
47
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Çeçe sineği
Her yıl en az 10 bin kişi çeçe sinekleri yüzünden hayatını kaybediyor.
48
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Köpek
Sizce yılda kaç insan köpekler yüzünden ölüyor?
49
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Köpek
Her yıl en az 25 bin kişi köpekler yüzünden hayatını kaybediyor.
50
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Yılan
Sizce yılda kaç insan yılanlar yüzünden ölüyor?
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Yılan
Her yıl en az 50 bin kişi yılanlar yüzünden hayatını kaybediyor.
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İnsanlar
Sizce yılda kaç kişi insanların bizzat kendisi yüzünden ölüyor?
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İnsanlar
Her yıl en az 475 bin kişi insanların kendisi yüzünden hayatını kaybediyor.
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Sivrisinek
Sizce yılda kaç insan sivrisinekler yüzünden ölüyor?
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Sivrisinek
Her yıl en az 1 milyon kişi sivrisinek yüzünden hayatını kaybediyor. Yani dünyanın en ölümcül canlısı gündüz kaybolan, gece ortaya çıkan ve yanımızdan ayrılmayan sivrisineklerden başkası değil!