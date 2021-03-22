Balıkesir'de son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 22 Mart Kandilli son depremler listesi

Son dakika depremler listesine gece saatlerinde yenisi eklendi. AFAD verilerine göre Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi.