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GeriGündem Balıkesir'de son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 22 Mart Kandilli son depremler listesi
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Haber Giriş: 22 Mart 2021 - 01:04 | 

Balıkesir'de son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 22 Mart Kandilli son depremler listesi

Balıkesir son dakika deprem, Kandilli Rasathanesi son depremler verileri yansıdı. Yapılan açıklamada 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 11.1 km olarak bildirildi. Erdek'te meydana gelen deprem Bandırma, Erdek ve İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildi. Balıkesir'de yaşanan depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Mart Kandilli ve AFAD verilerine göre son dakika depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri.

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Son dakika depremler listesine gece saatlerinde yenisi eklendi. AFAD verilerine göre Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi.

2BALIKESİRDE KORKUTAN DEPREM

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Marmara Denizi, Erdek açıklarında saat 00:33'te 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 11.1 km olarak açıklandı.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

322 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

22 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.03.22 00:44:47 37.9172 27.1482 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.22 00:33:56 40.5112 28.1492 11.1 -.- 3.7 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.03.21 23:44:58 39.4220 40.9075 9.3 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2021.03.21 22:25:52 35.7040 27.3798 12.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 21:22:37 37.8200 26.8295 9.2 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.21 20:27:14 39.5748 26.0648 7.7 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.03.21 18:52:03 39.7640 28.5098 7.6 -.- 1.5 -.- YAYLACAYIR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2021.03.21 17:10:54 39.8285 39.1275 6.5 -.- 2.4 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2021.03.21 16:54:54 38.6747 27.5525 11.2 -.- 2.0 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2021.03.21 15:42:05 37.9018 27.2895 13.8 -.- 1.4 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel

2021.03.21 15:35:26 37.8552 26.9915 29.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.21 14:28:59 39.8350 39.0962 5.3 -.- 2.2 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2021.03.21 13:04:53 37.6373 29.2197 5.0 -.- 1.5 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2021.03.21 12:21:21 40.1372 27.8208 8.8 -.- 1.3 -.- ASMALIDERE-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2021.03.21 11:13:37 38.1083 26.1742 13.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.21 10:15:13 35.2745 27.5760 2.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 10:08:21 35.2237 27.6277 3.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 10:02:52 35.8695 31.3282 10.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 09:50:37 38.7517 26.5557 6.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.21 09:19:11 39.2872 33.0983 4.9 -.- 1.7 -.- SOFULAR-BALA (ANKARA) İlksel

2021.03.21 08:57:06 35.2625 27.6013 7.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 08:28:32 35.1938 27.5698 10.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 08:22:16 38.9292 26.4750 14.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.21 07:56:46 37.8110 26.3588 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.03.21 07:33:03 38.1457 26.8403 6.8 -.- 2.0 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel

2021.03.21 07:13:28 39.7623 41.9565 7.0 -.- 2.0 -.- PAYVEREN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel

2021.03.21 06:25:43 38.6522 44.4683 9.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2021.03.21 05:26:19 35.2187 27.5320 17.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 05:21:11 37.9070 27.1532 10.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.21 04:49:07 35.1822 27.5742 11.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 04:39:09 36.0353 28.7970 12.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 04:26:46 38.7758 27.2715 6.0 -.- 1.9 -.- KUCUKBELEN-(MANISA) İlksel

2021.03.21 04:24:46 38.7863 27.2750 6.8 -.- 2.5 -.- KUCUKBELEN-(MANISA) İlksel

2021.03.21 04:09:57 35.2293 27.6497 4.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 03:55:35 35.2255 27.6085 4.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 03:34:27 38.7747 31.4463 7.2 -.- 1.7 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.03.21 03:16:47 36.2110 28.9018 8.9 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

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2021.03.21 03:14:05 37.9475 26.5447 28.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.21 03:03:24 35.2820 27.6485 2.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 02:59:16 40.8248 31.5733 7.0 -.- 1.5 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel

2021.03.21 02:55:15 35.2188 27.5463 12.2 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 02:49:44 38.2512 25.9230 17.4 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.21 02:35:52 35.2042 27.6298 12.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 02:32:30 35.2450 27.6622 3.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 02:03:30 35.2170 27.6262 7.4 -.- 4.1 4.1 AKDENIZ İlksel

2021.03.21 01:50:39 35.2580 27.5583 19.3 -.- 4.6 4.6 AKDENIZ İlksel

2021.03.21 01:24:40 36.1568 27.0527 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.21 01:09:02 39.4628 42.5312 13.9 -.- 1.4 -.- DAYIPINARI-TUTAK (AGRI) İlksel

2021.03.21 00:51:20 34.4330 33.9270 13.6 -.- 2.4 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel

2021.03.21 00:39:13 38.2672 44.5613 5.0 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2021.03.21 00:02:16 38.3047 38.9002 5.0 -.- 2.2 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.03.20 23:52:44 38.8187 42.3852 5.0 -.- 2.7 -.- KINALIKOC-AHLAT (BITLIS) İlksel

2021.03.20 23:40:55 39.1430 29.0797 5.2 -.- 1.3 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.03.20 23:39:15 39.1512 29.0877 5.4 -.- 1.5 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

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