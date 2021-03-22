Balıkesir'de son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 22 Mart Kandilli son depremler listesi
Balıkesir son dakika deprem, Kandilli Rasathanesi son depremler verileri yansıdı. Yapılan açıklamada 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 11.1 km olarak bildirildi. Erdek'te meydana gelen deprem Bandırma, Erdek ve İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildi. Balıkesir'de yaşanan depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Mart Kandilli ve AFAD verilerine göre son dakika depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
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Son dakika depremler listesine gece saatlerinde yenisi eklendi. AFAD verilerine göre Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi.
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BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Marmara Denizi, Erdek açıklarında saat 00:33'te 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 11.1 km olarak açıklandı.