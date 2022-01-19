Balıkesir'de okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı? İşte kentten gelen son dakika haberleri

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde etkisini arttırdı. Dursunbeyliler güne beyaz örtüyle uyandı. Hava sıcaklığının -5 derecede olduğu Dursunbey’de kar yağışı zaman zaman sürücülere zorlu anlar yaşatırken, belediye ekipleri de gece boyunca karla mücadele çalışması yürüttü. İlçe genelinde henüz kapalı yolun bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, Balıkesir-Dursunbey yolunun bazı kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.