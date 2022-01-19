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Balıkesir'de okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı? İşte kentten gelen son dakika haberleri

#Yarın Okullar Tatil Mi#Balıkesir#Balıkesir Okul Tatili

Yarın okullar tatil mi sorusu bir çok ilde etkili olan kar yağışının ardından internette aranan konuların başında geliyor. Balıkesir'de yoğun kar yağışının ardından bir çok ilçede okullar tatil edilmişti. Bir çok il de ise kar yağışı etkisini azaltsa da devam ediyor. Bu gelişmenin ardından okullar yarın da tatil olacak mı sorusunun cevabı için gözler kent valiliklerine çevrildi. Peki Balıkesir'de okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı?

1/9Balıkesirde okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentten gelen son dakika haberleri

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde Okullar Tatil edildi.

2/9OKULLAR YARIN TATİL OLACAK MI

OKULLAR YARIN TATİL OLACAK MI?

19 ocak tarihi ile Balıkesir'de okullar tatil edilmişti. 20 Ocak tarihi için ise henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler geldikçe haberimizde olacak.

3/9Balıkesirde okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentten gelen son dakika haberleri

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yüksek kesimlerde önceki günlerde etkili olan kar yağışı bu kez ilçe merkezinde etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde işlerine giden vatandaşlar zorlu anlar yaşadı. Dursunbey Belediyesi ise sabahın erken saatlerinde ’Okullar Tatil’ mesajı paylaştı.

4/9Balıkesirde okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentten gelen son dakika haberleri

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde etkisini arttırdı. Dursunbeyliler güne beyaz örtüyle uyandı. Hava sıcaklığının -5 derecede olduğu Dursunbey’de kar yağışı zaman zaman sürücülere zorlu anlar yaşatırken, belediye ekipleri de gece boyunca karla mücadele çalışması yürüttü. İlçe genelinde henüz kapalı yolun bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, Balıkesir-Dursunbey yolunun bazı kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

5/9Balıkesirde okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentten gelen son dakika haberleri

Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı sebebi ile İlçemizde eğitim veren ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile bir gün arayla tatil edilmiştir." duyurusu yapıldı.

6/9Balıkesirde okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentten gelen son dakika haberleri
7/9Balıkesirde okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentten gelen son dakika haberleri
8/9Balıkesirde okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentten gelen son dakika haberleri
9/9Balıkesirde okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentten gelen son dakika haberleri
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