BALIKESİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA? 2022 imsakiyesi ile Balıkesir iftar vakitleri paylaşıldı

Balıkesir 2022 imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Diğer iller gibi Vatandaşlar, Balıkesir sahur ve iftar vakitlerine de Diyanet tarafından yayınlanan 2022 imsakiyesi ile ulaşılabiliyor. İftar vakitleri her ilde farklılık gösteriyor. Bu nedenle Müslümanların ezan okunuş saatini takip etmesi gerekiyor.