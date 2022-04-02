Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

BALIKESİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA? 2022 imsakiyesi ile Balıkesir iftar vakitleri paylaşıldı

#Balıkesir#Balıkesir İftar#Balıkesir İfar Vakitleri

2022 imsakiyesi ile Balıkesir iftar vakitleri paylaşıldı. Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar ilk sahur ardından iftar saatlerini araştırmaya başladı. Müslümanlar ramazan ayının ilk orucunu 2 Nisan Cumartesi günü tutacaklar. 2 Nisan akşam ezanı saatinde de oruç açılacak ve iftar yapılacak. 2022 imsakiyesi ile Balıkesir iftar vakitleri paylaşıldı. Peki, bugün Balıkesir'de iftar saat kaçta yapılacak?

1/4BALIKESİRDE İFTAR SAAT KAÇTA 2022 imsakiyesi ile Balıkesir iftar vakitleri paylaşıldı

Balıkesir 2022 imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Diğer iller gibi Vatandaşlar, Balıkesir sahur ve iftar vakitlerine de Diyanet tarafından yayınlanan 2022 imsakiyesi ile ulaşılabiliyor. İftar vakitleri her ilde farklılık gösteriyor. Bu nedenle Müslümanların ezan okunuş saatini takip etmesi gerekiyor.

2/4BALIKESİRDE İFTAR SAAT KAÇTA 2022 imsakiyesi ile Balıkesir iftar vakitleri paylaşıldı

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:1919:4021:00*
203.04.202205:1819:4121:01
304.04.202205:1619:4221:02
405.04.202205:1419:4321:03
506.04.202205:1219:4421:04
607.04.202205:1019:4521:06
708.04.202205:0819:4621:07
809.04.202205:0719:4721:08
910.04.202205:0519:4821:09
1011.04.202205:0319:4921:11

3/4İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

İlk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

4/4BALIKESİRDE İFTAR SAAT KAÇTA 2022 imsakiyesi ile Balıkesir iftar vakitleri paylaşıldı

Diğer illerin imsakiye bilgilerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın.

İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Balıkesir İftar#Balıkesir İfar Vakitleri