Balıkesir iftar ve sahur saatleri | 2021 Diyanet imsakiyesi: Balıkesir'de ilk iftar saat kaçta?
Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Balıkesir'de ikamet eden vatandaşlarda, şehirlerinde iftar ve sahurun saat kaçta yapılacağını ve 2021 Ramazan imsakiyesini sorguluyor. Peki, Balıkesir'de iftar saat kaçta?
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Balıkesir'de yaşayan vatandaşlarımız kentlerindeki ramazan imsakiye takvimini merak ediyorlar. Kalkılacak ilk sahur ile 13 Nisan'da oruç tutulmaya başlanacak. İşte, Balıkesir sahur ve iftar saatleri ve teravih vakitleri...
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İLK TERAVİH NAMAZI
Balıkesir'de ilk teravih namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 21:12'de kılınacak
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İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ
Balıkesir'de bugün sahur vakti 04:59 bitecek. Oruçlar ise yarın saat 19:51 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacak.
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2021 RAMAZAN TAKVİMİ
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı, maddi ve manevi hastalıklara şifa ayı ramazanın ilk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Din İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği açıklandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı ramazan etkinlikleri "Şifa Ayı Ramazan" ana temasıyla yapılacak.