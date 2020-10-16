Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir?

Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Ticaret Odası’nda 2 dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yapmıştır. Karesi Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı olmasının ardından Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ve dernek üyeliklerini bırakmıştır. Yücel Yılmaz, Mart 2014 yerel seçimlerinde Karesi Belediye Başkanı seçilmiştir. Karesi Belediye Başkanlığı döneminde ulusal ve uluslararası düzeyde 10 ödülü kariyerine ekleyen Yücel Yılmaz; Türkiye’de Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin kurulmasına bizzat öncülük ederek, birlik merkezinin Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın memleketi Balıkesir olmasını sağlamıştır. UCLG-MEWA Dünya Örgütü Yönetim Kurulu üyesi olan Yücel Yılmaz halen; Orta Asya Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Bölge Temsilciliği görevlerini sürdürmektedir.