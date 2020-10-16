Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir?
Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Halen Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren Yabancı Dil Okulları'nı kuran Yücel Yılmaz ticari hayatına başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği de yapmıştır. Peki, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir? İşte Yücel Yılmaz’ın biyografisi…
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1975 doğumlu, evli ve biri kız, ikisi erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra Eskişehir’de üniversite eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır. Askerlik hizmetini Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde Asteğmen olarak tamamlamıştır. Halen Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren Yabancı Dil Okulları'nı kuran Yücel Yılmaz ticari hayatına başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği de yapmıştır.
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Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Ticaret Odası’nda 2 dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yapmıştır. Karesi Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı olmasının ardından Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ve dernek üyeliklerini bırakmıştır. Yücel Yılmaz, Mart 2014 yerel seçimlerinde Karesi Belediye Başkanı seçilmiştir. Karesi Belediye Başkanlığı döneminde ulusal ve uluslararası düzeyde 10 ödülü kariyerine ekleyen Yücel Yılmaz; Türkiye’de Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin kurulmasına bizzat öncülük ederek, birlik merkezinin Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın memleketi Balıkesir olmasını sağlamıştır. UCLG-MEWA Dünya Örgütü Yönetim Kurulu üyesi olan Yücel Yılmaz halen; Orta Asya Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Bölge Temsilciliği görevlerini sürdürmektedir.
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Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir