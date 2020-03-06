Balayı bakışı

Bütün dünyayı şoke eden "İngiliz kraliyet ailesinden ayrılık" kararıyla gündemden hiç düşmeyen Prens Harry ve Meghan Markle, iki ay aradan sonra dün ilk kez el ele kamuoyu önüne çıktı. 31 Mart'ta ayrılık işlemleri resmi olarak tamamlanacak olan Prens Harry ve eşi önceden belirlenmiş bazı programlara katılmak için Londra'da.
AP, AFP, REUTERS, BACKGRID UK
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HER DAVRANIŞ BİR MESAJ İÇERİYOR
Çift ilk olarak hasta ya da sakat kalmış ordu mensuplarının başarı ve cesaretlerinin ödüllendirildiği geceye katıldı. Hayranları, büyük bir merakla bekledikleri çifti uzun uzun inceledi. Kimi onların geçeceği yollarda toplanarak, kimi ödül töreninin yapıldığı salonda bazıları da fotoğraflarından. Elbette çifti vücut dili uzmanları da mercek altına aldı. Uzmanlar çiftin birbirlerine bakışlarından davranışlarına bütün ayrıntıları izleyip ilişkilerinin durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. İşte onların görüşlerine göre ayrılık kararından bu yana Prens Harry ve Meghan Markle'ın ilişkisinin bugünkü durumu. O gülümsemelerin, el ele tutuşmaların, küçük dokunuşların anlattıkları.
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HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK
Vücut dili uzmanı Judi James'e göre Harry ve Meghan, ödül gecesinde birbirlerine davranışlarıyla topluma ve ailenin geri kalan üyelerine bazı "cüretkar" mesajlar verdi. James'e göre bu mesaj gayet açık ve net: "Biz birbirimizi her zamankinden çok daha fazla seviyoruz, her zamankinden çok daha aşığız."
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BALAYI TARZI
Vücut dili uzmanı Judi James'e göre çift, dün geceki törende "balayı tarzı" bir görüntü sergiledi. Tüm o el ele tutuşmalar, birbirlerine yönelttikleri bakışları çevrelerine yönelik mesajlar içeriyordu. Peki neydi o mesajlar: " Birbirimizle aynı düşüncedeyiz, sevgimiz ortak."
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KENDİLERİNE GÜVENLERİ TAM
Prens Harry ve Meghan Markle'ın kendilerini törenin yapılacağı salona taşıyan arabadan indikten sonra gözler önüne serdikleri tavırlar ise onların kendilerine güvenlerini gözler önüne serdi James'e göre. Harry'nin şemsiyeyi taşıması, Meghan'ın onun koluna girmesi, yürürken etrafa gülümseyerek bakmaları arada birbirlerine yönelen mutlu bakışları hep bunların göstergesi.
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HARRY DAHA HEYECANLI
James, çiftin görüntüsünün bir anlamda yeni Hollywood tarzı yaşamlarının da bir göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi. Judi James, Prens Harry'nin tavırlarına bakarak onun eşinden biraz daha heyecanlı olduğunu söyledi. Prens'in kolunda Meghan'la yürürken aynı zamanda kraliyet görevlerinden uzak, yeni ve gösterişli yaşamlarına doğru da yol almaya başladığı hissiyle heyecan duyduğunu anlattı.
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Vücut dili uzmanı James, özellikle de birbirlerine bakarak gülümsemelerinin herkese "Aynı fikirde olduklarını ve ortak mutluluklarını gösterme" mesajı içerdiğini belirtti.
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İKİ AY SONRA İLK RESMİ ETKİNLİK
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılık kararı ile olay yaratan Prens Harry ve Meghan Markle, iki ay aradan sonra ilk kez Londra'da bir etkinliğe katıldı. İki aydır bir paparazzi çekimi dışında hiç kameralar önünde görünmeyen Meghan Markle, daha önce Londra'ya gidip dönen kocasıyla el ele Endeavour Yardım Ödülleri gecesine katıldı. Yaralı ve hasta askerlerin başarılarının ödüllendirildiği geceye damgasını vuran kişi 38 yaşındaki Meghan Markle oldu.
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TURKUAZ ELBİSE
Victoria Beckham tasarımı mavi bir elbise giyen Markle'ın hamilelik kilolarından büyük ölçüde kurtulduğu, eski formuna kavuştuğu görüldü. Yağmurlu havada kocası Prens Harry'nin kolunda indiği araçtan törenin yapılacağı binaya kadar yürüyen Markle'ın iddialı kırmızı ruju da dikkatlerden kaçmadı.
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HOLLYWOOD GALASI GİBİ
Meghan Markle'ı iki aydır bu tür bir etkinlikte görmeyen hayranlarının da çevrede toplandığı bu kısa yürüyüş Hollywood'daki film galalarını anımsattı. Markle'ın gerilimlerden uzaklaşmış mutlu görüntüsü de dikkat çekti.
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VEDA TURLARI
Çift, ödül törenini de oturdukları protokol sıralarından el ele tutuşarak izledi. Meghan Markle ve Prens Harry, önümüzdeki günlerde önceden belirlenmiş bir etkinliğe daha katılacak.
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ŞOKE EDEN KARAR
Prens Harry ve Meghan Markle'ın aileden ayrılık kararı ve sonrasında yaşananları kısaca hatırlamak gerekirse... 2020 yılının ilk ayında İngiltere, aslında bir süredir kulislerde konuşulan ama beklenmedik bir biçimde yaşanan "ayrılık" ile çalkalanıyor. Ailenin en gözde üyelerinden ikisi, Prens Harry ile Meghan Markle, unvanlarından feragat ettiklerini, aileden ayrıldıklarını duyurdu. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı.
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AŞAMA AŞAMA AYRILIK
Her ne kadar çiftin bir süredir aileden kopmak üzere olduğu açık seçik belli olsa da hatta Noel ve yeni yıl tatillerini Kanada'da geçirseler de yine de olayın duyuruluşu ve meydana geliş biçimi şaşkınlık yarattı.
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KANADA'DA YENİ HAYAT
Evlendikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını alan çift, dün akşam Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımda, kraliyet ailesi üyeliğinden vazgeçip kendi ekonomik bağımsızlıkları için çalışacaklarını açıkladı. Yılın yarısı İngiltere'de diğer yarısı Kuzey Amerika’da yaşayacaklarını belirten çift “Kraliçe’ye desteğimiz devam edecek” dedi.
Ancak BBC’nin haberine göre Buckingham Saray’ı haberle büyük hayal kırıklığına uğradı.
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2018'DE DÜĞÜN, 2019'DA BEBEK
Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle 2018 yılında evlendi. Geçen yıl Archie adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Fakat ailenin kurallarına göre bebeğin babası Prens olsa da kendisi aynı unvanı taşıyamayacaktı.
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İKİ PRENSİN ARASI AÇILDI
Markle'ın aileye girmesi, halk tarafından 'anneleri Prenses Diana'nın emaneti' olarak görülen iki prens, William ile Harry'nin arasını açmaya başlamıştı zaten. Aile içinde yaşanan gerilim sonunda dışarı da yansıdı. İki prens, evlerini, çalıştıkları vakıfları hatta sosyal medya hesaplarını bile ayırdı. Ama bu son gelişme tüm bu olayların üzerine "tuz biber ekti".
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OLAY OLDU
Prens Harry ve Meghan Markle, kararlarını sosyal medya hesaplarında açıkladı. Sonra da kelimenin tam anlamıyla ortalık birbirine girdi. Birçok kişi bunun nedenleri konusunda görüş bildirmeye başladı. Prens Harry ve Meghan Markle sosyal medya platformlarından en çok konuşulan kişiler arasına girdi.
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AİLE KÜÇÜLÜYOR MU?
Bir süredir İngiliz kraliyet ailesinin de tıpkı İsveç'te olduğu gibi küçülmeye gideceği konuşuluyordu. İsveç kralı, veliaht olan kızı Prenses Victoria ve onun ailesi dışındaki diğer iki çocuğunu ve onların ailelerini kraliyet ailesinin dışında bırakmıştı. Herkes İngiltere'de de benzer bir durum yaşanacağını düşünürken olaylar bambaşka bir boyuta kaydı.
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AYRILIĞIN İLK İŞARETİ
İngiltere'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Noel ve yeni yıl konuşması sırasında masasının üzerinde geçmiş yıllarda olduğu gibi Meghan Markle ile Prens Harry'nin fotoğraflarına yer vermemesi de bu tür bir ayrılığın işareti olarak görülüyordu.
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FİNANSAL BAĞIMSIZLIK
Bu arada çiftin bundan böyle ne yapacağı, finansal bağımsızlıklarını nasıl sürdüreceği de merak konusu. Yine ortaya atılan iddialara göre çift, reklam anlaşmaları sayesinde milyonlarca dolar kazanıp servet edinecek. Markle'ın oyunculuğa geri döneceği hatta eskisi gibi 'orta sınıf ünlü' değil yıldı ünlüler arasında yer alacağı da iddialar arasında.
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TARİH TEKERRÜR MÜ ETTİ?
Prens Harry'nin Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile birlikte bu kararı alması "tarih kendini tekrar ediyor" yorumlarına da neden oldu. Bundan tam 83 yıl önce Kral 8. Edward, aşık olduğu Amerikalı Wallis Simpson uğruna tahttan feragat etmişti. Onun nedenleri biraz daha farklıydı aslında.
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AKILLARA KRALİÇE'NİN AMCASINI GETİRDİ
O dönemde kraliyet ailesi mensupları soylu olmayan bir de üstüne boşanmış bir kadınla evlenemiyordu. Simpson ise tam da böyle bir kadındı. Fakat Kral 8. Edward aşkını hayatının merkezine koyup Simpson ile evlenmek için tahttan çekildi. Bu gelişme Kraliçe 2. Elizabeth'in babasına ve sonra kendisine taht yolunu açan olay oldu.
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KRALİYEt AİLESİNİN AMERİKALI GELİNLERİ
Her ne kadar olaylar birebir aynı olmasa da Markle'ın Amerikalı olması daha önce evlenip boşanması ve sonrasında yaşan ayrılık, akıllara 8. Edward'ı getirdi. Hatta bazı çevreler "Amerikalı kadınlar İngiliz kraliyet ailesine iyi gelmiyor" yorumları yaptı.
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TAHT İÇİN ALTINCI SIRADA
Bu arada Prens Harry'nin taht için babası Prens Charles, ağabeyi Prens William ile onun üç çocuğunun ardından altıncı sırada geldiğini hatırlatalım.
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KRALİÇE'DEN MARKAYA YASAK
Çift ile ilgili yaşanan gelişmelerden biri de, tescil ettirdikleri Sussex Royal markasının kullanmalarına, Kraliçe tarafından yasak konulmasıydı. Çiftin tescil için ödediği yüklü miktarda para da boşa gitmiş oldu.
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İSTEDİĞİN ZAMAN DÖNEBİLİRSİN
Son olarak geçtiğimiz günlerde torunu Harry ile konuşan Kraliçe'nin ona her zaman çok sevildiğini, hep sevileceğini ve geri dönmek isterse kapının açık olduğunu söylediği de basına yansıyan haberlerden.