Balayı bakışı

HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK Vücut dili uzmanı Judi James'e göre Harry ve Meghan, ödül gecesinde birbirlerine davranışlarıyla topluma ve ailenin geri kalan üyelerine bazı "cüretkar" mesajlar verdi. James'e göre bu mesaj gayet açık ve net: "Biz birbirimizi her zamankinden çok daha fazla seviyoruz, her zamankinden çok daha aşığız."