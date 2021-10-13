BALA HATUN KÄ°MDÄ°R? Tam olarak ne zaman doÄŸduÄŸu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. yÃ¼zyÄ±lda yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Osman Beyâ€™in eÅŸi, Åžeyh Edebaliâ€™nin kÄ±zÄ± olan Rabia Bala Hatun, zaman zaman Orhan Beyâ€™in annesi Malhun Hatun ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labiliyor. Osman Gazi ilk evliliÄŸini 1280 yÄ±lÄ±nda, Orhan Gazi'nin annesi olan ve SelÃ§uklu vezirlerinden Ã–mer AbdÃ¼laziz Bey'in kÄ±zÄ± Mal Hatun ile yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Osman Gazi, 1289 yÄ±lÄ±na doÄŸru Åžeyh Edebaliâ€™nin kÄ±zÄ± Rabia Bala Hatun ile evlenmiÅŸti.



Rabia Bala Hatun OsmanlÄ± Devleti'nin kuruluÅŸ yÄ±llarÄ±nda yaÅŸamÄ±ÅŸ bir Ä°slam ilahiyatÃ§Ä±sÄ± olan Åžeyh Edebali'nin kÄ±zÄ± ve Åžehzade AlÃ¢addin'in annesiydi. Rabia Bala Hatun'un mezarÄ±, babasÄ± Åžeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan tÃ¼rbesinin yanÄ±ndaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadÄ±r. BazÄ± kaynaklara gÃ¶re, Rabia Bala Hatun 1324 yÄ±lÄ±nda vefat etmiÅŸtir.Â 1289 yÄ±lÄ±na doÄŸru Åžeyh Edebaliâ€™nin kÄ±zÄ± RabÃ®â€™a BÃ¢lÃ¢ HÃ¢tun ile evlenince, nÃ¼fuzu ve kudreti arttÄ±.Â