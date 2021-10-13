Bala Hatun kimdir nasÄ±l öldü? Osman Gaziâ€™nin eÅŸi Bala Hatun'un çocuklarÄ± var mÄ±? Ä°ÅŸte tarihte Bala Hatun'un hayatÄ±
Bala Hatun'un hayatÄ± KuruluÅŸ Osman dizisi ile gÃ¼ndemde yer almaya devam ediyor. OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eÅŸi ve Åžeyh Edebali'nin kÄ±zÄ± olan Bala Hatun, tarihte Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Dizide oyuncu Ã–zge TÃ¶rer'in hayat verdiÄŸi Bala Hatun, tarihte AlÃ¢eddin PaÅŸa'nÄ±n annesi kabul ediliyor. 1324 yÄ±lÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilinen Bala Hatun'un oÄŸlu AlÃ¢eddin PaÅŸa ise OsmanlÄ± Devleti'nin ilk veziri olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Peki, KuruluÅŸ Osman Bala Hatun kimdir ve Ã§ocuklarÄ± var mÄ±? Ä°ÅŸte, tarihte Bala Hatun'un hayatÄ± ile ilgili merak edilen bilgiler.
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KuruluÅŸ Osman Bala Hatun, dizide gebe olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan merak konusu oldu. Dizide Ã§ocuÄŸu olmayan Bala Hatun'un hamile olmasÄ± ekran baÅŸÄ±ndakilerin dikkatini Ã§ekti. Malhun Hatun veÂ RÃ¢bi'a Bala HÃ¢tun olmak Ã¼zere iki eÅŸi olduÄŸu bilinen Osman Gazi'nin Bala Hatun'dan AlÃ¢eddin Ali Bey adÄ±nda oÄŸlu olduÄŸu tarihi kaynaklarda yer alÄ±yor. OsmanlÄ± kroniklerine gÃ¶re Osman Gazi'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Orhan Gazi ile birlikte Åžehzade AlÃ¢eddin'in ismi beylik iÃ§in konuÅŸulmuÅŸ; iki kardeÅŸ arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonunda Åžehzade AlÃ¢eddin, kendi isteÄŸiyle beylikten feragat etti.
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BALA HATUN KÄ°MDÄ°R?
Tam olarak ne zaman doÄŸduÄŸu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. yÃ¼zyÄ±lda yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Osman Beyâ€™in eÅŸi, Åžeyh Edebaliâ€™nin kÄ±zÄ± olan Rabia Bala Hatun, zaman zaman Orhan Beyâ€™in annesi Malhun Hatun ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labiliyor. Osman Gazi ilk evliliÄŸini 1280 yÄ±lÄ±nda, Orhan Gazi'nin annesi olan ve SelÃ§uklu vezirlerinden Ã–mer AbdÃ¼laziz Bey'in kÄ±zÄ± Mal Hatun ile yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Osman Gazi, 1289 yÄ±lÄ±na doÄŸru Åžeyh Edebaliâ€™nin kÄ±zÄ± Rabia Bala Hatun ile evlenmiÅŸti.
Rabia Bala Hatun OsmanlÄ± Devleti'nin kuruluÅŸ yÄ±llarÄ±nda yaÅŸamÄ±ÅŸ bir Ä°slam ilahiyatÃ§Ä±sÄ± olan Åžeyh Edebali'nin kÄ±zÄ± ve Åžehzade AlÃ¢addin'in annesiydi. Rabia Bala Hatun'un mezarÄ±, babasÄ± Åžeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan tÃ¼rbesinin yanÄ±ndaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadÄ±r. BazÄ± kaynaklara gÃ¶re, Rabia Bala Hatun 1324 yÄ±lÄ±nda vefat etmiÅŸtir.Â 1289 yÄ±lÄ±na doÄŸru Åžeyh Edebaliâ€™nin kÄ±zÄ± RabÃ®â€™a BÃ¢lÃ¢ HÃ¢tun ile evlenince, nÃ¼fuzu ve kudreti arttÄ±.Â
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ALEADDÄ°N BEY KÄ°MDÄ°R?
OsmanlÄ± kroniklerine gÃ¶re Osman Gazi'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Orhan Gazi ile birlikte Åžehzade AlÃ¢eddin'in ismi beylik iÃ§in konuÅŸulmuÅŸ; iki kardeÅŸ arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonunda Åžehzade AlÃ¢eddin, kendi isteÄŸiyle beylikten feragat etmiÅŸtir. TarihÃ® kaynaklarda alÃ§akgÃ¶nÃ¼llÃ¼ kiÅŸiliÄŸi Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±lÄ±r.
Bursa'daki tekkesinde derviÅŸ hayatÄ± yaÅŸamayÄ± tercih eden AlÃ¢eddin Bey'in daha sonra Orhan Bey'in isteÄŸi ile bazÄ± bÃ¼rokratik gÃ¶revler aldÄ±ÄŸÄ± ve bazÄ± seferlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼r. Kimi kaynaklara gÃ¶re AlÃ¢eddin Bey, vezirlik sisteminin kurulmasÄ±na rol oynamÄ±ÅŸ bir kiÅŸidir ve OsmanlÄ±'nÄ±n ilk veziridir; ayrÄ±ca "paÅŸa" Ã¼nvanÄ±nÄ± kullanan ilk hanedan mensubudur. defnedilmiÅŸtir.
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AlÃ¢eddin Bey, bir sÃ¼re vezirlik ve ordu komutanlÄ±ÄŸÄ±ndan sonra tekke yaÅŸamÄ±na dÃ¶ndÃ¼. KÃ¼kÃ¼rtlÃ¼'deki tekkesinde yaÅŸadÄ±. HayÄ±rseverliÄŸi ile tanÄ±ndÄ±. KaÃ§ yaÅŸÄ±nda ve hangi nedenle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kesin olarak bilinmez. 1333 yÄ±lÄ±nda Bursa'da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼r. BazÄ± kaynaklar bir savaÅŸta ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de bildirirler. 333 yÄ±lÄ±nda Biga Kalesinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi de sÃ¶ylenmektedir. OÄŸlu HÄ±zÄ±r Bey aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla soyu devam etmiÅŸtir.