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Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 10:21,

Bakkallar bugün kaça kadar açık? Bayramda bakkallar açık mı?

Bakkalların bugün kaça kadar açık olup olmadığı araştırılıyor. Bayramda bakkallar açık mı? Sokağa çıkma yasağı bu hafta 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine açık olan yerleri ve istisna kapsamında olan kişileri belirten genelgeyi gönderdi. Kısıtlama arefe günü ve bayram boyunca devam edecek.

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Sokağa çıkma yasağı bu hafta dört gün boyunca devam edecek. Arefe günü ve bayramda kısıtlamanın olmasının ardından gözler bayramda açık olacak yerlere çevrildi. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. Bu genelgeye göre açık olan yerleri belli oldu. Bakkallar bugün kaça kadar açık? Bayramda bakkallar açık mı?

2BAKKALLAR BUGÜN KAÇA KADAR AÇIK
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BAKKALLAR BUGÜN KAÇA KADAR AÇIK?

Bakkallar bugün belirli saatlerde hizmet vermeye devam edecek. 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında da hizmet verebilecek.

3BAYRAMDA BAKKALLAR AÇIK MI
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BAYRAMDA BAKKALLAR AÇIK MI?

Bayramda (24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri) market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

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