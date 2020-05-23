Sokağa çıkma yasağı bu hafta dört gün boyunca devam edecek. Arefe günü ve bayramda kısıtlamanın olmasının ardından gözler bayramda açık olacak yerlere çevrildi. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. Bu genelgeye göre açık olan yerleri belli oldu. Bakkallar bugün kaça kadar açık? Bayramda bakkallar açık mı?