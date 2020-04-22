Bakkallar açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında bakkallar saat kaça kadar açık?

Bakkallar sokağa çıkma yasağında açık mı sorusu, 23 Nisan'ın ilk dakikaları itibariyle başlayacak olan yasak dolayısıyla 31 ilde yaşayan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Peki, bakkallar sokağa çıkma yasağında açık mı olacak? İşte, bakkallar saat kaça kadar açık olacak sorusunun genelgede yanıtlanmış cevabı



BAKKALLAR AÇIK MI?



Sokağa çıkma yasağı kapsamında ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar yasaktan muaf olacak.



Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar hizmet verebilecek.



BAKKALLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?



Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.



Bakkalların sokağa çıkma yasağındaki durumu hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.