Bakkallar açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında bakkallar saat kaça kadar açık?
Sokağa çıkma yasağı çerçevesinde bakkallar açık olacak mı sorusu bugün pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. İnternet üzerinden sokağa çıkma yasağında bakkallar saat kaça kadar açık olacak sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş, buna göre alışveriş sürecini gerçekleştirecek. Peki, bakkallar açık olacak mı? İşte, sokağa çıkma yasağında bakkallar saat kaça kadar açık sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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Bakkallar sokağa çıkma yasağında açık mı sorusu, 23 Nisan'ın ilk dakikaları itibariyle başlayacak olan yasak dolayısıyla 31 ilde yaşayan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Peki, bakkallar sokağa çıkma yasağında açık mı olacak? İşte, bakkallar saat kaça kadar açık olacak sorusunun genelgede yanıtlanmış cevabı
BAKKALLAR AÇIK MI?
Sokağa çıkma yasağı kapsamında ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar yasaktan muaf olacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar hizmet verebilecek.
BAKKALLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Bakkalların sokağa çıkma yasağındaki durumu hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
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25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallar ve 26.04.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze- meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.), Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esas olacak.
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Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacak. 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak