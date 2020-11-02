MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBakışlarıyla görenleri korkutan robot şaşkınlık yarattı
GeriTeknoloji Bakışlarıyla görenleri korkutan robot şaşkınlık yarattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
hurriyet.com.tr / Fotoğraf: Disney
Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 08:40 | 

Bakışlarıyla görenleri korkutan robot şaşkınlık yarattı

Disney tarafından geliştirilen yeni nesil robot, görüntüsüyle dikkat çekiyor. İnsanların bakışlarına oldukça yakın bir görünüme sahip olan robot, görenleri korkutuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Disney Research mühendisleri tarafından geliştirilen bu özel robot, diğer robotlardan çok farklı bir özelliğe sahip.

2
Abone Olgoogle-news

Uzmanların uzun bir zaman boyunca üzerinde çalıştığı robot, yeni bir teknoloji sunmasından öte bakışlarıyla şaşkına çeviriyor.

3
Abone Olgoogle-news

Robot, insan gibi bakabilmek için özel bir göz, göz kapağı ve kaş tasarımına sahip. Gözler hareketli olduğu için de bakışlar oldukça gerçekçi.

4
Abone Olgoogle-news

Derisiz bir insansı tasarımıyla dikkat çeken robot, göz teması kurabiliyor. Disney'in geliştirdiği korkutucu robot, hareket eden bir özne ile göz temasını sürdürebiliyor.

5
Abone Olgoogle-news

Robot göz kırparak ve iki veya daha fazla kişinin konuştuğu zamanlarda her iki gözün hızlı, eşzamanlı hareketi olan seğirmeleri göstererek dış uyaranlara da tepki verebiliyor.

6
Abone Olgoogle-news

Robotun kullandığı bir dizi motor, göğüs kısmına monte edilmiş ve aktif hale geldiğinde hareket algılama kabiliyeti de etkin hale geliyor, etkileşimleri algılayabiliyor.

7
Abone Olgoogle-news

Göğse monte edilmiş bir sensör, robotun görüş alanındaki kişileri tanımlamak için kullanılıyor.

8
Abone Olgoogle-news

Robotta kullanılan Davranış Seçim Motoru okuma, göz atma ve onaylama gibi davranışları sağlıyor.

9
Abone Olgoogle-news

Bu motor aynı zamanda, kısa süreli hafızaya benzer şekilde, kontak kurduğu bir misafir hakkında bilgi tutuyor.

Disney'in robotunu izlemek için tıklayın
10
Abone Olgoogle-news

Diğer yandan Japonların yıllardır üzerinde çalıştığı son teknoloji görenleri hayretler içerisinde bıraktı!

11
Abone Olgoogle-news

Önce eline tahtayı alan robot...

12
Abone Olgoogle-news

daha sonra yavaş yavaş onu kaldırıyor.

13
Abone Olgoogle-news

Elleri, pek çok işi yapmak için uygun olarak geliştirildi.

14
Abone Olgoogle-news

Robot önce tahtayı kendine doğru çekiyor...

15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news

Daha sonra usulca kaldırıyor...

17
Abone Olgoogle-news

Bunu yapması ise sadece saniyeler sürüyor!

18
Abone Olgoogle-news

Tahtayı kaldırdıktan sonra onunla bakın ne yapacak?

19
Abone Olgoogle-news

Yavaşça tahtayı diğer yöne döndürüyor..

20
Abone Olgoogle-news

Ardından dik bir vaziyete getiriyor...

21
Abone Olgoogle-news

Şimdi de duvara doğru onu yaklaştırıyor...

22
Abone Olgoogle-news

Bu kez kancalarını kullanıp tahtayı duvara çiviliyor.

23
Abone Olgoogle-news

Tahtayı duvara yapıştırdıktan sonra ise...

24
Abone Olgoogle-news

Eline matkabı alıp tahtayı çiviliyor...

25
Abone Olgoogle-news

Tüm bunları yaparken hiç destek almıyor!

26
Abone Olgoogle-news

Evet bu bir inşaat robotu ve inşaat işçilerinin yerini almaya başlıyor...

27
Abone Olgoogle-news

Henüz emekleme aşamasında olmasına karşın oldukça hızlı ve yakın gelecekte robotların neler neler yapabileceğini göstermesi açısından da ilginç bir örnek...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi