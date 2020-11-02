Bakışlarıyla görenleri korkutan robot şaşkınlık yarattı

Disney Research mühendisleri tarafından geliştirilen bu özel robot, diğer robotlardan çok farklı bir özelliğe sahip.Uzmanların uzun bir zaman boyunca üzerinde çalıştığı robot, yeni bir teknoloji sunmasından öte bakışlarıyla şaşkına çeviriyor. Robot, insan gibi bakabilmek için özel bir göz, göz kapağı ve kaş tasarımına sahip. Gözler hareketli olduğu için de bakışlar oldukça gerçekçi.Derisiz bir insansı tasarımıyla dikkat çeken robot, göz teması kurabiliyor. Disney'in geliştirdiği korkutucu robot, hareket eden bir özne ile göz temasını sürdürebiliyor.Robot göz kırparak ve iki veya daha fazla kişinin konuştuğu zamanlarda her iki gözün hızlı, eşzamanlı hareketi olan seğirmeleri göstererek dış uyaranlara da tepki verebiliyor.Robotun kullandığı bir dizi motor, göğüs kısmına monte edilmiş ve aktif hale geldiğinde hareket algılama kabiliyeti de etkin hale geliyor, etkileşimleri algılayabiliyor.Göğse monte edilmiş bir sensör, robotun görüş alanındaki kişileri tanımlamak için kullanılıyor.Robotta kullanılan Davranış Seçim Motoru okuma, göz atma ve onaylama gibi davranışları sağlıyor. Bu motor aynı zamanda, kısa süreli hafızaya benzer şekilde, kontak kurduğu bir misafir hakkında bilgi tutuyor.Diğer yandan Japonların yıllardır üzerinde çalıştığı son teknoloji görenleri hayretler içerisinde bıraktı!Önce eline tahtayı alan robot...daha sonra yavaş yavaş onu kaldırıyor.Elleri, pek çok işi yapmak için uygun olarak geliştirildi.Robot önce tahtayı kendine doğru çekiyor...Daha sonra usulca kaldırıyor...Bunu yapması ise sadece saniyeler sürüyor!Tahtayı kaldırdıktan sonra onunla bakın ne yapacak?Yavaşça tahtayı diğer yöne döndürüyor..Ardından dik bir vaziyete getiriyor...Şimdi de duvara doğru onu yaklaştırıyor...Bu kez kancalarını kullanıp tahtayı duvara çiviliyor.Tahtayı duvara yapıştırdıktan sonra ise...Eline matkabı alıp tahtayı çiviliyor...Tüm bunları yaparken hiç destek almıyor!Evet bu bir inşaat robotu ve inşaat işçilerinin yerini almaya başlıyor...Henüz emekleme aşamasında olmasına karşın oldukça hızlı ve yakın gelecekte robotların neler neler yapabileceğini göstermesi açısından da ilginç bir örnek...