Bakım maaşı ne kadar oldu? Bakım maaşı ve engelli aylığı arttı
Asgari ücrete yapılacak zam oranı ile yaşlılık, engelli ve evde bakım maaşları da artış gösterdi. Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Asgari geçim indirimi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, kıdem ve ihbar tazminatı, SGK idari para cezaları gibi kalemlere asgari ücrete gelen artış oranında zam yapılacak. Peki, bakım maaşı ve engelli aylığı ne kadar oldu?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına zam bekleyen büyük bir kesim bulunuyor. Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu.
KİMLER BAKIM MAAŞI ALABİLİYOR?
Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor. Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Geliri olmayıp da 65 yaşını doldurmuş olanlardan engellilere, engelli yakını olanlardan evde bakıma kadar birçok kişiye destek veriliyor.
Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.
Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.