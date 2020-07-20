Bakanlık satıyor! 20 bin liraya otomobil...

Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi üzerinden satışlarına devam ediyor. Gümrüğe takılan otomobillerin de satışı e-ihale tarafından gerçekleştiriliyor.
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İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor
.İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.
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Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.