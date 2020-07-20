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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 07:12,

Bakanlık satıyor! 20 bin liraya otomobil...

Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi üzerinden otomobil satışlarına devam ediyor. Gümrüklerde bulunan araçlar ihale ile alınabiliyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi üzerinden satışlarına devam ediyor. Gümrüğe takılan otomobillerin de satışı e-ihale tarafından gerçekleştiriliyor.

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İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor

.İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.

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Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

İşte ucuza ihaleye çıkan araçlar

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Volkswagen Passat 1998 model 20250 lira

5
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BMW 3.16i 1996 model 32000 lira

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Renault Scenic 2003 model 32000 lira

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Volkswagen Golf 1998 model 36000 lira

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Opel Astra 2006 model 40000 lira

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Mercedes S320 CDI 2007 model 300000 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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