Bakanlık o firmaları bir bir ifşa etti! İşte gıda terörü listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerindeki tağşişi ifşa etti. 74 firmaya ait 99 üründe uygunsuzluk ortaya çıktı. 2012 yılından bu yana 1486 firmaya ait 3301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Alkollü içecekten bala, meyve sularından ete, kırmızı pul biberden çikolataya, bitkisel yağdan enerji içeceğine varana kadar ürünlerde uygunsuzluk var.