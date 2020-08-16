Bakanlık hepsini satışa çıkardı! Cep telefonu da var bufalo boyunuzu da...

Cep telefonu bataryasından, kehribar taşına, kol saatinden boynuza kadar ürünler satışa çıkıyor. İkinci el ya da sıfır olarak bulunan ürünlerin satışları internet üzerinden teklifle gerçekleşiyor.İhaleye ilişkin olarak başlangıç fiyatı, süresi, malın özellikleri, hangi işletmede bulunduğu gibi bilgiler sitede bulunuyor. www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz üye olarak ihalelere katılabiliyorsunuz. (Not: Ürünlerin bazılarında birer adet değil birçok parça bulunmasından dolayı fiyatı yüksek)Cep telefonu 40 adet İhale başlangıç bedeli: 250 liraAteşölçer 12 adet İhale başlangıç bedeli: 1100 liraDeri mont 5 adet İhale başlangıç bedeli: 2500 liraBufalo boynuzu 67 adet İhale başlangıç bedeli: 11850 liraKol saati 380 adet İhale başlangıç bedeli: 14650 liraKehribar 9510 gram İhale başlangıç bedeli: 42500 liraSaç 785 bağ İhale başlangıç bedeli: 47350 liraSafran 22 kilo 658 gram İhale başlangıç bedeli: 397750 lira