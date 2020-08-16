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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Ağustos 2020 - 09:38,

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! Cep telefonu da var bufalo boyunuzu da...

Ticaret Bakanlığı'nın hizmete sunduğu e-ihale sitesinde birçok farklı ürün ihale ile satışa çıkarılıyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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Cep telefonu bataryasından, kehribar taşına, kol saatinden boynuza kadar ürünler satışa çıkıyor.

İkinci el ya da sıfır olarak bulunan ürünlerin satışları internet üzerinden teklifle gerçekleşiyor.

2
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İhaleye ilişkin olarak başlangıç fiyatı, süresi, malın özellikleri, hangi işletmede bulunduğu gibi bilgiler sitede bulunuyor.

www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz üye olarak ihalelere katılabiliyorsunuz.

(Not: Ürünlerin bazılarında birer adet değil birçok parça bulunmasından dolayı fiyatı yüksek)

3
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Cep telefonu

40 adet

İhale başlangıç bedeli: 250 lira

4
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Ateşölçer

12 adet

İhale başlangıç bedeli: 1100 lira

5
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Deri mont

5 adet

İhale başlangıç bedeli: 2500 lira

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Bufalo boynuzu

67 adet

İhale başlangıç bedeli: 11850 lira

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Kol saati

380 adet

İhale başlangıç bedeli: 14650 lira

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Kehribar

9510 gram

İhale başlangıç bedeli: 42500 lira

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Saç

785 bağ

İhale başlangıç bedeli: 47350 lira

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Safran

22 kilo 658 gram

İhale başlangıç bedeli: 397750 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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