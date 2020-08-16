Bakanlık hepsini satışa çıkardı! Cep telefonu da var bufalo boyunuzu da...

İhaleye ilişkin olarak başlangıç fiyatı, süresi, malın özellikleri, hangi işletmede bulunduğu gibi bilgiler sitede bulunuyor.



www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz üye olarak ihalelere katılabiliyorsunuz.



(Not: Ürünlerin bazılarında birer adet değil birçok parça bulunmasından dolayı fiyatı yüksek)