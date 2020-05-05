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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 09:54,

Bakanlık fotoğraflarını yayınladı! Bu yaz sezonuna kadar tamamlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yaz sezonuna kadar tamamlamayı planladığı Belek ve Kadriye halk plajlarında çalışmalarına hız verdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, planlamaları tamamlanan iki plaj, bölgedeki farklı görüş ve engellere rağmen yeni sezonda ücretsiz hizmet verecek.

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"Beş yıldızlı ücretsiz halk plajları" serisi kapsamında düzenlenen ve doğal dengenin korunacağı her iki plajda da kamusal hizmet anlayışı esas olacak, zengin olanaklar sunan sosyal alanlar oluşturulacak.

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Bakanlığın, projeleri durdurma isteklerini aşarak Ramazan Bayramı'nın ardından açılışını yapmayı planladığı yeni tesislerde, plaj alanından restoranlara, otoparktan yöresel ürün pazarına kadar pek çok hizmet sunulacak.

4Bakanlıktan doğa dostu strateji
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Bakanlıktan doğa dostu strateji

Belek Halk Plajı, proje tamamlandığında bin kişilik ücretsiz plaj alanı, 450 araç kapasiteli otoparkı, kafe ve restoranları, çok amaçlı spor sahaları, yöresel ürünler halk pazarı ile hizmete girecek.

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Kadriye Halk Plajı ve Mesire Alanı ise 3 bin kişilik ücretsiz halk plajı, piknik için elverişli 16 bin metrekarelik mesire alanı, 570 araç kapasiteli otoparkı, kültür ve sanat aktiviteleri, kafe, restoran, pastane, spor ve etkinlik alanları, yöresel ürünler halk pazarı gibi olanakları ile hizmet verecek.

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Plajlar engelli vatandaşların kullanımına da uygun olacak.

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Doğa ile dost bir strateji izleyen Bakanlık, her iki plajda da nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan caretta carettalar için de koruma ve tedavi merkezlerine yer verecek. 

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