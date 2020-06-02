Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman?

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları kapsamında önemli karların alındığı kabine toplantısı için araştırmalar hız kazandı. 1 Haziran itibariyle pek çok alanda normalleşme başlarken, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devamı, düğün salonlarının açılacağı tarih ve 18 yaş altı ile 65 yaş üstü için devam eden sokağa çıkma yasağı gibi konular için Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak olası kararlar bekleniyor. İşte, bu haftanın Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...