Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde atılacak adımlarla ilgili önemli kararların verildiği Bakanlar Kurulu toplantısı için vatandaşların tarih araştırmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan ve bir süredir videokonferans yöntemiyle yapılan toplantının uzun bir aradan sonra yüz yüze yapılması planlanıyor. Peki, Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman?
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Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları kapsamında önemli karların alındığı kabine toplantısı için araştırmalar hız kazandı. 1 Haziran itibariyle pek çok alanda normalleşme başlarken, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devamı, düğün salonlarının açılacağı tarih ve 18 yaş altı ile 65 yaş üstü için devam eden sokağa çıkma yasağı gibi konular için Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak olası kararlar bekleniyor. İşte, bu haftanın Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...
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CUMHURBAŞKANI ANKARA'DA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki buçuk ay aradan sonra dün Ankara’ya geldi. Koronavirüs nedeniyle toplantıları videokonferans yöntemiyle yapan Erdoğan, MGK, MYK ve Bakanlar Kurulu toplantılarını uzun bir aradan sonra yüz yüze yapacak. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısında şu bilgiler yer aldı;
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"Toplantılarda “2M 1T” kuralı geçerli olacak. Maske, mesafe ve temizlik kuralları gözetilecek. Ama sadece onunla da yetinilmeyecek. Toplantıya katılacak olanlar 1 gün önceden COVID-19 testi yaptıracak. Yarın yapılacak AK Parti MYK toplantısı öncesinde de MYK üyeleri bugün test yaptıracaklar. Sosyal mesafe dikkate alınarak MYK toplantısı her zamanki yerde değil, MKYK üyelerinin toplantı yaptığı 60 kişilik salonda yapılacak."
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BAKANLAR KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başından itibaren Ankara'da çalışmalarını gerçekleştirecek.
Uzun süredir video konferans sistemi ile toplanan kurul bu hafta yüz yüze gerçekleşecek. Çarşamba günü AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, 4 Haziran Perşembe günü ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak.
Yüz yüze gerçekleştirecek toplantılarda sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralları uygulanacak.