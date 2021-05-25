Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda! İşte normalleşme takvimi ile kritik toplantının gündem maddeleri
Bakanlar Kurulu'nun ne zaman toplanacağı normalleşme takvimi için işaret edilen 1 Haziran öncesi gündeme geldi. 17 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan kademeli normalleşmenin son günleri yaklaşırken, gözler kafe, restoran, hafta sonu sokağa çıkma yasağı, düğün salonu, eğitim öğretim takvimi gibi konuların ele alınacağı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran sonrası normalleşme takviminin ana gündem maddesi olması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, kritik toplantıya dair ayrıntılı bilgiler.
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Koronavirüs mücadelesinde atılacak adımlarla ilgili önemli kararların verildiği Bakanlar Kurulu toplantısı için vatandaşların tarih araştırmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda, halen tedbirler gereği kapalı olan mekanlar için karar alınması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmazken, 31 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor. İşte, ayrıntılar.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Normalleşme adımları kapsamında önemli karların alındığı Kabine Toplantısı için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başlarken, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devamı, düğün salonlarının açılacağı tarih ve hafta içi akşam için devam eden sokağa çıkma yasağı gibi konular için Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak olası kararlar bekleniyor.
1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmenin devam edeceği açıklanan tedbirleri gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre yeni normalleşme sürecine girecek. 1 Haziran sonrası başlayacak olan normalleşme takvimi toplantının ana gündem maddesini oluşturacak.
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Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Daha önceki açıklamalarda toplantının 15 günde bir yapılacağı bildirilmişti. En son 17 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın dolayısı ile 31 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması öngörülüyor.
Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi bekleniyor.