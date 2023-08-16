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Bakan Tekin'den özel okul ücretleri için 'ceza' açıklaması! 'Yasal haklara sahibiz'

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#Bakan Tekin#Özel Okul Ücretleri#Özel Okul Ücreti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 13:16

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul ücretleri hakkında önemli bir açıklama yaptı. Daha önce TEFE-TÜFE oranında artışlar yapabildiğini ifade eden Yusuf Tekin, deprem süreci, pandemi süreci sebebiyle orada fiyat skalasının oluşturulmasında farklı parametrelerim devreye girdiğini söyledi. Özel okul fiyatlarını denetleyeceklerini söyleyen Bakan Tekin, denetim dışına çıkanlar için yasal düzenlemelerin faaliyete geçeceğini duyurdu.

1/1Bakan Tekinden özel okul ücretleri için ceza açıklaması Yasal haklara sahibiz

Özel okul fiyatlarındaki artış konusuna da değinen Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:

“Özel okul dernekleriyle bu konuları defaten görüştük. Okul ücretleriyle ilgili olarak yönetmeliğimizde velileri de tatmin edecek, özel okulları da tatmin edecek bir orta yol… Daha önce TEFE-TÜFE oranında artışlar yapabiliyordu, sonra deprem süreci, pandemi süreci sebebiyle orada fiyat skalasının oluşturulmasında farklı parametreler devreye girdi. Özel okullar kendi maliyetlerini, giderlerini karşılayamadıkları için bunları farklı yollarla karşılama uğraşına girdi, yani okul servisleri ve yemek ücretleriyle... Dolayısıyla, biz şimdi ücretlerle ilgili TEFE-TÜFE ilkesini getirdikten sonra özel okullar, derneklerin bize taahhüdü, servis ve yemek ihtiyacıyla ilgili konularda da makul düzeyde yapacaklar, biz de kendilerini zaten denetleyeceğiz. Bu denetim alanının içerisinde kalan okullar bizim paydaşımız. Ama bu denetimin dışına çıkmak isteyen, bize taahhütlerini veya bizim mevzuatımızın dışında yollara tevessül etmek isteyen özel okullara karşı da biliyorsunuz hem özel öğretim kurumlarıyla ilgili yasal düzenlemelerimizde hem de yönetmelik düzeyindeki ikincil mevzuat düzeyimizde cezalandırma mekanizmalar var, idari cezalar uygulayabilecek durumdayız.”

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#Bakan Tekin#Özel Okul Ücretleri#Özel Okul Ücreti

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