Bakan Selçuk'dan 3. faz sosyal yardım için önemli açıklama: Sosyal yardım başvuruları ve ödemeleri ne zamana kadar devam edecek?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 TL değerindeki 3. faz sosyal yardım başvuru ve ödemeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi altında bir sosyal koruma kalkanı paketi oluşturduklarını, bunun sosyal yardımlar, sosyal güvenlik, çalışma hayatı, sosyal hizmetler yönünün bulunduğunu belirten Selçuk, 'sosyal yardım başvuruları ve ödemeleri ne zamana kadar devam edecek?' sorusuna yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı. İşte, 3. faz sosyal yardım için yapılan açıklamanın detayları...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,, binlerce kişinin başvuruda bulunduğu sosyal yardımlarla ilgili açıklamada bulundu. Çeşitli kanallarda 4.faz sosyal yardımların başvurularının gündemde getirilmişti ancak Selçuk, yaptığı açıklamayla henüz böyle bir durumun olmadığını işaret etti.
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3. faz sosyal yardım başvuruları ne zamana kadar devam edecek?
Selçuk, sosyal yardımların 3 faz halinde planlandığını, birinci fazda 2,1 milyon haneye ulaşıldığını ve bu hanelere 1000'er lira yardım yapıldığını dile getiren Selçuk, ikinci fazda da 2,3 milyon haneye ulaşıldığını, toplamda 4,4 milyon haneye yardım yapıldığını kaydetti. Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
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Sosyal yardım başvurusu form aracılığıyla gerçekleştiriliyor
Faz 1 ve Faz 2 sosyal yardım programlarındaki hanelerin, Bakanlığın bütünleşik veri tabanında olan, dosyası bilinen, kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli internet sitelerine başvuran haneler olduğunu ifade eden Selçuk, "Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye bir de internet üzerinden, e-devlet üzerinden bir başvuru başlattık. Orada da hem bir kısa form dolduruyorlar, form sonunda da biz bir değerlendirme yapıyoruz. Şu ana kadar e-devlete 6 milyonun üstünde başvuru aldık." diye konuştu.
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Bazı kategorideki başvurular değerlendirilmeye alınmıyor
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.
Başvuruları vakıflarımız değerlendiriyorlar. Çünkü bizim merkezden mahalledeki, ilçedeki o haneyi değerlendirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla genel olarak SGK açısından diğer kriterler açısından baktıktan sonra gönderilen 3 milyon kişinin başvurusu değerlendiriliyor.