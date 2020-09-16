Bakan Koca son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu Son dakika haberi... Salgında son durum ne? Yeni tedbirler gündemde mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtlıyor... Öte yandan Bakan Koca'nın açıkladığı son tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu. 'Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt veren Bakan Koca 'Şu an için öyle bir durum söz konusu değil, Bilim Kurulu'nun bu yönde bir tavsiyesi olmadı' dedi.