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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 21:15 | 

Bakan Koca son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı

Son dakika haberi... Salgında son durum ne? Yeni tedbirler gündemde mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtladı... Koca, "Aşıyı beklerken daha fazla dikkatli olalım. Muhtemelen alacağımız son viraj olan önümüzdeki süreçte hastalığa yakalanmayalım" ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca açıklaması sırasında önemli tablolar paylaşarak son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı.

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En çok vaka görülen iller, son hafta günlük ortalama vaka sayısına göre, En yüksek artış Kayseri yüzde 39,37, yüzde 38,84 Ankara, yüzde 36,99 Mersin.

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Hasta sayısında azalış olan illerimiz: Artvin yüzde 27,1, Bartın yüzde 26,37

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Gelecek 1 hafta, 10 gün içerisinde Ankara'da stabilleşen vaka oranının düşebileceğini söyleyebiliriz.

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İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum

5İSTANBUL SON DURUM TABLOSU
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İSTANBUL SON DURUM TABLOSU

İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2...

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Ankara'da yatak doluluk oranı yüzde 52.9, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 64.8 ventülatör doluluk oranı yüzde 28.1

7İZMİR SON DURUM TABLOSU
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İZMİR SON DURUM TABLOSU

İzmir'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,2...

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Bakan Koca'nın açıkladığı son tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu

Son dakika haberi... Salgında son durum ne? Yeni tedbirler gündemde mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtlıyor... Öte yandan Bakan Koca'nın açıkladığı son tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu. 'Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt veren Bakan Koca 'Şu an için öyle bir durum söz konusu değil, Bilim Kurulu'nun bu yönde bir tavsiyesi olmadı' dedi.

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