Bakan Koca son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı
Son dakika haberi... Salgında son durum ne? Yeni tedbirler gündemde mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtladı... Koca, "Aşıyı beklerken daha fazla dikkatli olalım. Muhtemelen alacağımız son viraj olan önümüzdeki süreçte hastalığa yakalanmayalım" ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca açıklaması sırasında önemli tablolar paylaşarak son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı.
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