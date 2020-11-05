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Hürriyet
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AA
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 15:33 | 

Bakan Koca, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminden yaralı kurtulanları hastanede ziyaret etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan ikizler Ezel, Elzem ve kardeşleri Elif Perinçek'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti

2
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan ikizler Ezel, Elzem ve kardeşleri Elif Perinçek'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti

3
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan ikizler Ezel, Elzem ve kardeşleri Elif Perinçek'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti

4
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan ikizler Ezel, Elzem ve kardeşleri Elif Perinçek'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti.

5
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti.

6
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti

7
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti

8
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti

9
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan Günay Işık'ı tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 33 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Ahmet Çitim'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti.

11
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 33 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Ahmet Çitim'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti.

12
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan İnci Okan'ı tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti.

13
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan İnci Okan'ı tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti.

14
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılanların tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti. Bakan Koca, hasta yakınlarıyla sohbet etti.

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