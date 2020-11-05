Bakan Koca, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan ikizler Ezel, Elzem ve kardeşleri Elif Perinçek'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan ikizler Ezel, Elzem ve kardeşleri Elif Perinçek'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan ikizler Ezel, Elzem ve kardeşleri Elif Perinçek'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti
4
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan ikizler Ezel, Elzem ve kardeşleri Elif Perinçek'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan Günay Işık'ı tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 33 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Ahmet Çitim'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 33 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Ahmet Çitim'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan İnci Okan'ı tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan İnci Okan'ı tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılanların tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti. Bakan Koca, hasta yakınlarıyla sohbet etti.