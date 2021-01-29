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GeriGündem Bakan Ersoy'dan 'Five Eyes' setine sürpriz ziyaret! Jason Statham ve Guy Ritchie ile sohbet etti
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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)-
Haber Giriş: 29 Ocak 2021 - 08:56 | 

Bakan Ersoy'dan 'Five Eyes' setine sürpriz ziyaret! Jason Statham ve Guy Ritchie ile sohbet etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimleri devam eden 'Five Eyes' filminde rol alan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, yönetmen Guy Ritchie ve film ekibiyle bir araya gelip, İngilizce sohbet etti. Film setine sürpriz ziyarette bulunan Bakan Ersoy, daha sonra film alanına geçerek, kamera arkasından bir sahnenin çekimlerini izledi. Film çekimleri için 60 milyon dolar harcanacağı belirtilirken, bugüne kadar dekor için harcanan miktarın ise 20 milyon TL'yi bulduğu kaydedildi.

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