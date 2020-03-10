Bakan dün duyurmuştu! Plaj buraya yapılacak

Antalya'nın gözde turizm bölgelerinden Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde, bu yaz 2 ücretsiz halk plajı açılması için çalışma başlatıldı. Geçen yıl Bodrum ve Çesme'de halk plajları açan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bu sezon Serik'te Belek Halk Plajı ile Kadriye Halk Plajı ve Mesire Alanı'nın projelendirme ve planlaması yapılıyor.