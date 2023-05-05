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Bakan Bilgin'den çalışma saatleri açıklaması! Çalışma saatleri kısalacak mı, 6 saat olacak mı? Çalışma süresi düzenlemesi son durum

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#Çalışma Saatleri#Vedat Bilgin#Çalışma Süreleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 00:02

Çalışma saatleri 6 saat olacak mı, sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Milyonları ilgilendiren çalışma hayatına yönelik düzenlemeler sürerken, Bakan Bilgin'den çalışma saatlerine yönelik, "Çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu. Bilgin açıklamasında İngiltere'deki çalışma saatlerindeki 6 saat uygulamasını da örnek gösterdi. Özel sektör ve memurları heyecanlandıran açıklama sonrası çalışma saatleri kısalacak mı? sorusunun cevabı için gözler atılacak resmi adımlara çevrildi. Peki, çalışma saatleri değişecek mi? İşte, o konu hakkında detaylar.

1/4Bakan Bilginden çalışma saatleri açıklaması Çalışma saatleri kısalacak mı, 6 saat olacak mı Çalışma süresi düzenlemesi son durum

Çalışma saatleri son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuşma yapan Bakan Bilgin, çalışma süreleri için heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, yaklaşık 100 yıl önce emekçilerin çalışma sürelerinin kısaltılması için yaptıkları eylemleri hatırlatarak, "Çalışma sürelerini yeniden düzenlemek durumundayız." dedi. Peki, çalışma mesai saatleri kısalacak mı? İşte, o detaylar

2/4ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI, 6 SAAT Mİ OLACAK

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI, 6 SAAT Mİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Bilgin, şu açıklamaları yaptı;

3/4Bakan Bilginden çalışma saatleri açıklaması Çalışma saatleri kısalacak mı, 6 saat olacak mı Çalışma süresi düzenlemesi son durum

"İlk eylem Chicago’da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi. Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır.

4/4Bakan Bilginden çalışma saatleri açıklaması Çalışma saatleri kısalacak mı, 6 saat olacak mı Çalışma süresi düzenlemesi son durum

Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. İngiltere’de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor."

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#Çalışma Saatleri#Vedat Bilgin#Çalışma Süreleri