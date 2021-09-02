Gündem AA Haber Giriş: 02 Eylül 2021 - 10:13 | 02 Eylül 2021 - 10:13

Bakan Akar, 'Koca Yusuf'un kokpitinde... 'Esen 01'den pilotlara mesaj

Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin gerçekleştirdiği uçuşla başladı. Akar'ın birinci pilot koltuğuna oturduğu "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M uçağı, görev uçuşunu başarıyla tamamladı. Operasyon ve insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra son olarak Afganistan'daki personelin tahliyesinde görev alan uçağa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün uçurduğu jet de eşlik etti. Uçuşun sonunda "Esen 01" çağrı koduyla personele telsizden hitap eden Bakan Akar, 'Size verilen bütün görevleri bugüne kadar en güzel şekilde yaptınız. Bundan sonra da aynı şekilde yerine getireceğinize yönelik inancımız tamdır.' dedi.