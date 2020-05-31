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Hürriyet
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Kadir ÇELİK- Alişan KOYUNCU / DHA - AA
Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 11:00,

Bakan Akar duyurmuştu! Ve bugün başladı…

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) koronavirüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başlıyor. Yaklaşık 66 bin asker bugünden itibaren terhis belgelerini alarak yakınlarına kavuşmak için kışlalardan ayrılmaya başladı.

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Terhis tarihleri gelen askerler 18 Mayıs’tan bu yana görev yaptıkları birliklerde gözetim altında tutuluyordu. Koronavirüsle mücadele kapsamında bir ay ertelenen terhisler bugün başladı.

2BÖYLE TERHİS OLDULAR
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BÖYLE TERHİS OLDULAR

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında terhisi ertelenen 120 asker, bugün kışlalarından ayrılarak ailelerine kavuştu.

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Milli Savunma Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ertelenen asker terhisleri yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti. İslahiye'de bulunan 106'ncı Topçu ve 2'nci Zırhlı Alayı Komutanlığı'ndan terhis olan 120 asker sosyal mesafe kuralına uyarak tezkerelerini alarak memleketlerine doğru yola çıktı.

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Teskeresini alan askerlerin bazıları otogara giderken, bazı askerler ise araçlarıyla İslahiye'ye gelen aileleri tarafından kışla çıkışında karşılandı.

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Kışla çıkışında sevinçle karşılanan askerler ile aileleri hasretle kucaklaştı.

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Duygulu anların yaşandığı buluşmada terhis olan askerler ve aileleri kışla önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra memleketlerine doğru yola çıktı.

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Kocaeli’de askeri birliklerinden terhis olan askerler memleketlerine gitmek için otogara gitti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde ertelenen askerlik ve terhis işlemleri bu sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

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Bu kapsamda Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde askeri birliklerinden terhis olanlar yoğunluğa neden oldu.

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Otogara gelenler memleketlerine gitmek için otobüs bileti aradı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kentte devam etmesi nedeniyle bazı kişilerin, memleketlerine gitmek için otobüs seferi bulamadığı görüldü.

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Gecikmeli bir şekilde terhis olan ve memleketi Gaziantep’e gitmek için otogara gelen Onur Utku Balcı, “Biraz gecikmeli de olsa terhis oldum ama önemli olan sağlıktı. Süreç biraz sıkıcıydı ama devletimizin bizim için uyguladığı tedbirdi bu bizim için. Sonunda terhis oldum. Aileme kavuşacağım için çok mutluyum. Ailemi özledim, sivil hayatımı özledim sonunda gidiyorum” dedi.

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Ailesine kavuşacağı için çok mutlu olduğunu belirten ve memleketi Kahramanmaraş’a gitmek için otogara gelen Oğuz Karaköse de şu ifadeleri kullandı:

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“Hesapta olmayan bir durumdan dolayı bir aydan daha fazla bir süre eklendi askerliğimize. Önemli olan içeride daha sağlıklı bir şekilde kalmaktı, dışarıya çıkıp zarar görmektense.

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Devletimiz bunu düşündü ve bize bir aydan daha uzun bir süre askerlik yaptırdı. Şu an bitti askerliğimiz, sağ salim memleketimize gitmeyi planlıyoruz. Ailemi, eşimi ve çocuğumu çok özledim”

14BAKAN AKAR DUYURMUŞTU
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BAKAN AKAR DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terhislerin 31 Mayıs’ta başlayacağı müjdesini geçtiğimiz günlerde, “Alınan tedbirlerin yeterli olduğu, artık terhis ve celplerin başlayabileceği noktasına geldik. 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Şu ana kadar gözetim altında bulunan, terhis olacak gençlerimiz arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı” diyerek vermişti.

15BEDELLİLER 20 HAZİRAN’DA
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BEDELLİLER 20 HAZİRAN’DA

Bedelli başvurusu yapanların sevk tarihi ise 20 Haziran’da başlayacak. Sevk belgesi 16-20 Haziran tarihleri arasında e-Devlet’ten duyurulacak.

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11 Nisan 2020 celbinde sevki ertelenen bedelli askerlerin sevkleri ise 29 Haziran’da yapılacak.

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20 Haziran ve daha sonraki dönemlerde silah altına alınacak bedelli askerlerin işlemleri daha önce planlanan tarih ve birliklerinde devam edecek.

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Yurtdışından bedelli askerlik için gelecek olanların ise sevk belgelerinin alınacağı tarihten en az 14 gün önce yurda giriş yaparak gözetim sürecine uymalarının şart olduğu bildirildi.

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