Bakan Akar duyurmuştu! Ve bugün başladı…

Gecikmeli bir şekilde terhis olan ve memleketi Gaziantep’e gitmek için otogara gelen Onur Utku Balcı, “Biraz gecikmeli de olsa terhis oldum ama önemli olan sağlıktı. Süreç biraz sıkıcıydı ama devletimizin bizim için uyguladığı tedbirdi bu bizim için. Sonunda terhis oldum. Aileme kavuşacağım için çok mutluyum. Ailemi özledim, sivil hayatımı özledim sonunda gidiyorum” dedi.