Bakan açıkladı... Yeni yardım ödemesi başlıyor! 1000 lira evlere getirilecek

3’ÜNCÜ FAZ YARDIM DA BAŞLAYACAK



Bakan Selçuk, ikinci faz yardımların ardından 3’üncü faz yardımların da başlayacağını duyurdu. 1 ve 2. yardımdan faydalanmayan farklı kişilere verilecek olan yardımın tarihi ise ilerleyen günlerde açıklanacak.