Baht Oyunu oyuncuları kimler? Baht Oyunu oyuncu kadrosunda kimler var, dizinin konusu ne? İşte karakterlerin isimleri
Baht Oyunu oyuncuları izleyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi “Baht Oyunu"nda ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikâyesini izleyicilerle buluşuyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Peki, Baht Oyunu oyuncuları kimler? İşte, Baht Oyunu oyuncu kadrosu ve konusu.
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Baht Oyunu oyuncuları ve konusu gündemde yer almaya devam ediyor. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı yapımın oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Sıra dışı karakterleri ve genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan oyuncu kadrosuyla Baht Oyunu salı akşamları sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
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BAHT OYUNU OYUNCULARI
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise, Serdar Gözelekli oturuyor.
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BAHT OYUNU KONUSU
“Yaygın bir inanıştır; aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır! Ve doğru adamla hep yanlış yerde, yanlış zamanda karşılaşılır…” Peki hep böyle midir? Baht oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.
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ADA TÖZÜN (AKCAN)
Ada, Bursalı bir ailenin kızı. Babasını henüz birkaç aylıkken, annesini ise 12 yaşlarındayken kaybetmiş. İki teyzesi ve eniştesiyle büyümüş. Küçük bir kasabada ve büyük bir ailede büyümesinden dolayı sosyal bağları çok kuvvetli. Herkesle çok kolay iletişim kurar ve bundan zevk alır. Çok girişken ve eğlencelidir. Genelde heyecanlı ve hızlı hızlı konuşur. Gözlem yeteneği güçlüdür. Hikayelere olan ilgisi ve yazma arzusu bu gözlem yeteneğinden beslenir.
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BORA DOĞRUSÖZ
Bora, iyi bir eğitim görmüş; İstanbullu varlıklı bir ailenin oğlu. Kendisine kimseyi çok fazla yaklaştırmayan, doğru bildiği yoldan şaşmayan, inandığı değerler uğruna fedakârlıktan kaçınmayan bir adam. Aristokrat bir anne ve hırslı bir babanın tek oğlu olarak yetiştirilirken, özellikle babası tarafından kalıplara sokulmaya zorlanmış. Fakat güçlü ve bağımsız karakteri, tüm bu kalıpları yıkıp ötesine geçmiş… Bizdeboyle.net’in genel yayın yönetmeni ve baş yazarı olan Bora, platformunda haftalık yazılar yayınlıyor. Bora, aşkın karşılıklı bir duygu olmadığına, gerçek aşk diye bize anlatılan şeyin ancak masallarda olabileceğine inanıyor.
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RÜZGAR AKCAN
Arnavut... Çok yakışıklı, popüler, bütün kızlara kendilerini iyi hissettiren, mavi boncuk dağıtan bir adam. Grafik okumak için Türkiye’ye gelmiş. Çok yetenekli fakat her şeyden çabuk sıkılıyor. Üniversitede sürekli bölüm değiştirmiş. Üniversiteden atılıp sınır dışı edilmek üzereyken imdadına Ada yetişmiş. T.C. vatandaşı olmak için Ada ile evlenmiş. Bora’nın sahip olduğu sosyal içerik platformunda çalışıyor ve oldukça başarılı...
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TUĞÇE DİKMAN
Bora’nın çocukluk arkadaşı, aynı zamanda ortağı… Alımlı, iyi eğitimli, akıllı. İnsanlara hafif yukarıdan bakar. İstediklerini elde edebilmek için entrika yapabilecek bir karakter. Tuğçe, Bora’ya uzun zamandır aşık fakat Bora’nın ulaşılmazlığı ona açılmasını engelliyor.. Aslında şirkete ortak olması da, Bora’nın yakınında olabilmek için... Bütün amacı Bora’nın da kendisine aşık olmasını sağlamak ve onunla evlenmek.