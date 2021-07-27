Baht Oyunu oyuncuları kimler? Baht Oyunu oyuncu kadrosunda kimler var, dizinin konusu ne? İşte karakterlerin isimleri

BORA DOĞRUSÖZ Bora, iyi bir eğitim görmüş; İstanbullu varlıklı bir ailenin oğlu. Kendisine kimseyi çok fazla yaklaştırmayan, doğru bildiği yoldan şaşmayan, inandığı değerler uğruna fedakârlıktan kaçınmayan bir adam. Aristokrat bir anne ve hırslı bir babanın tek oğlu olarak yetiştirilirken, özellikle babası tarafından kalıplara sokulmaya zorlanmış. Fakat güçlü ve bağımsız karakteri, tüm bu kalıpları yıkıp ötesine geçmiş… Bizdeboyle.net’in genel yayın yönetmeni ve baş yazarı olan Bora, platformunda haftalık yazılar yayınlıyor. Bora, aşkın karşılıklı bir duygu olmadığına, gerçek aşk diye bize anlatılan şeyin ancak masallarda olabileceğine inanıyor.