MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBahçelievler'de aynı cadde 'iki' cinayet!
GeriGündem Bahçelievler'de aynı cadde 'iki' cinayet!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Vedat BAYRAKTAR - Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 13 Eylül 2021 - 10:37 |  

Bahçelievler'de aynı cadde 'iki' cinayet!

İstanbul'da Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde iki ayrı noktada aynı saatte çıkan silahlı kavgalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Amca yeğen arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, amca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yeğen yaralandı. Diğer olayda caddede karşılaşan husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada da 1 kişi can verdi. Olay sonrası babasının vefat haberini alan kızı "Benim babamı kim vurdu?" diyerek bağıran kızı, babasının katilinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2
3
4
5
6
7
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi