Gündem Vedat BAYRAKTAR - Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA) Haber Giriş: 13 Eylül 2021 - 10:37 | 13 Eylül 2021 - 10:37

Bahçelievler'de aynı cadde 'iki' cinayet!

İstanbul'da Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde iki ayrı noktada aynı saatte çıkan silahlı kavgalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Amca yeğen arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, amca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yeğen yaralandı. Diğer olayda caddede karşılaşan husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada da 1 kişi can verdi. Olay sonrası babasının vefat haberini alan kızı "Benim babamı kim vurdu?" diyerek bağıran kızı, babasının katilinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.