Salgına rağmen doğum günü partisi...Burak Yamantürk'ün partisine Kenan İmirzalıoğlu’ndan Kıvanç Tatlıtuğ’a çok sayıda ünlü isim katıldı

Oyuncu Burak Yamantürk, 37’nci yaş gününü önceki akşam işadamı Önder Öztarhan’ın Emirgan’daki villasında kutladı. Bahçedeki partiye Yamantürk’ün sevgilisi Özge Özpirinçci’nin yanı sıra Kenan İmirzalıoğlu, Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Arduç, Meriç Aral ve Serkan Keskin de katıldı. Yemekle başlayan partiye katılanlar, ilerleyen saatlerde fasıl ekibinin müzikleriyle eğlendi.
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PARTİ SOSYAL MEDYADA
Partide Aycan Çelik şarkı söyledi. Genç şarkıcı, Kıvanç Tatlıtuğ ve Barış Arduç’la çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
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Sinem muhteşem bir anne
◊ Kenan İmirzalıoğlu, 2 ay önce dünyaya gelen kızı Lalin’le ilgili sorulara “Annesine (Sinem Kobal) benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor” yanıtını verdi. Eşi için “Muhteşem bir anne oldu” yorumunu yapan oyuncu, “2020 sizin için nasıl geçti?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Zorluydu ama bu karanlık dünyada hayatımıza güneş gibi doğdu Lalin. Ona bakınca geleceği görüyoruz.”
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ARKA KAPIDAN ÇIKTI
Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci, gecenin sonunda görüntü vermemek için villanın arka kapısından çıkarak evlerinin yolunu tuttu.
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DOSTLARINI YALNIZ BIRAKMADILAR
Bir süredir ilişki yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin de ortak arkadaşları Burak Yamantürk’ü doğum gününde yalnız bırakmadı.
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Kıvanç Tatlıtuğ partiye eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile katıldı. Önder Öztarhan, gecenin sonunda çifte araçlarına kadar eşlik etti.