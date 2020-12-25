Salgına rağmen doğum günü partisi...Burak Yamantürk'ün partisine Kenan İmirzalıoğlu’ndan Kıvanç Tatlıtuğ’a çok sayıda ünlü isim katıldı

Sinem muhteşem bir anne ◊ Kenan İmirzalıoğlu, 2 ay önce dünyaya gelen kızı Lalin’le ilgili sorulara “Annesine (Sinem Kobal) benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor” yanıtını verdi. Eşi için “Muhteşem bir anne oldu” yorumunu yapan oyuncu, “2020 sizin için nasıl geçti?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Zorluydu ama bu karanlık dünyada hayatımıza güneş gibi doğdu Lalin. Ona bakınca geleceği görüyoruz.”