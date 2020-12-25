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GeriMagazin Salgına rağmen doğum günü partisi...Burak Yamantürk'ün partisine Kenan İmirzalıoğlu’ndan Kıvanç Tatlıtuğ’a çok sayıda ünlü isim katıldı
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Haber Giriş: 25 Aralık 2020 - 07:00 | 

Salgına rağmen doğum günü partisi...Burak Yamantürk'ün partisine Kenan İmirzalıoğlu’ndan Kıvanç Tatlıtuğ’a çok sayıda ünlü isim katıldı

Burak Yamantürk yeni yaşını arkadaşı Önder Öztarhan’ın villasının bahçesinde kutladı. Partiye Kenan İmirzalıoğlu’ndan Kıvanç Tatlıtuğ’a çok sayıda ünlü isim katıldı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Oyuncu Burak Yamantürk, 37’nci yaş gününü önceki akşam işadamı Önder Öztarhan’ın Emirgan’daki villasında kutladı. Bahçedeki partiye Yamantürk’ün sevgilisi Özge Özpirinçci’nin yanı sıra Kenan İmirzalıoğlu, Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Arduç, Meriç Aral ve Serkan Keskin de katıldı. Yemekle başlayan partiye katılanlar, ilerleyen saatlerde fasıl ekibinin müzikleriyle eğlendi.

2PARTİ SOSYAL MEDYADA
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PARTİ SOSYAL MEDYADA

Partide Aycan Çelik şarkı söyledi. Genç şarkıcı, Kıvanç Tatlıtuğ ve Barış Arduç’la çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

3Sinem muhteşem bir anne
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Sinem muhteşem bir anne

◊ Kenan İmirzalıoğlu, 2 ay önce dünyaya gelen kızı Lalin’le ilgili sorulara “Annesine (Sinem Kobal) benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor” yanıtını verdi. Eşi için “Muhteşem bir anne oldu” yorumunu yapan oyuncu, “2020 sizin için nasıl geçti?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Zorluydu ama bu karanlık dünyada hayatımıza güneş gibi doğdu Lalin. Ona bakınca geleceği görüyoruz.”

4ARKA KAPIDAN ÇIKTI
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ARKA KAPIDAN ÇIKTI

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci, gecenin sonunda görüntü vermemek için villanın arka kapısından çıkarak evlerinin yolunu tuttu.

5DOSTLARINI YALNIZ BIRAKMADILAR
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DOSTLARINI YALNIZ BIRAKMADILAR

Bir süredir ilişki yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin de ortak arkadaşları Burak Yamantürk’ü doğum gününde yalnız bırakmadı.

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Kıvanç Tatlıtuğ partiye eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile katıldı. Önder Öztarhan, gecenin sonunda çifte araçlarına kadar eşlik etti.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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