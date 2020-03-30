Hürriyet Aile Özel / Görseller: Ingimage, Piaxabay, Flickr
Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 11:37,
Baharın müjdecisi çağla bakın nelere iyi geliyor
Şimdi çağla zamanı! İlkbaharın gelmesiyle tezgâhlarda yerini almaya başlayan çağla badem oldukça sağlıklı bir meyve. Üstelik tezgâhta kalma süresi yalnızca 20 gün ile sınırlı. Bu nedenle çağla bademi bugünlerde alışveriş listenize eklemeyi unutmayın.
Şimdi çağla zamanı! İlkbaharın gelmesiyle tezgâhlarda yerini almaya başlayan çağla badem oldukça sağlıklı bir meyve. Üstelik tezgâhta kalma süresi yalnızca 20 gün ile sınırlı. Bu nedenle çağla bademi bugünlerde alışveriş listenize eklemeyi unutmayın.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
İçeriğindeki C vitamini ve demir ile vücudun kan yapmasına yardımcı olur. Aynı zamanda C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etki gösterir. Mevsim geçişlerinde vücudu gribal enfeksiyonlardan korumaya yardımcı bir meyvedir.
Kalp sağlığı için önemlidir
Çağlanın içeriğindeki magnezyum, kas kasılması ve özellikle kalp için önemli bir mineraldir. Toplar ve atar damarları geliştirir hem de kanın oksijenlenme oranını artırarak metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda çağlanın içeriğindeki tekli yağ asitleri de kalp ve damar sağlığının korunmasında etkilidir. Kötü kolestrol olarak bilinen LDL değerinin düşürülmesine yardımcıdır.
Zayıflamada etkili
Düşük kaloriye sahiptir. Aynı zamanda lif oranı da çok yüksektir. Bu nedenle zayıflama diyetlerinde yer alabilecek iyi bir meyve alternatifidir. 12 tane çağla badem 1 porsiyon meyveye eş değerdir. Ara öğünlerde tüketebileceği gibi salatalarda da konulabilir.
Göz sağlığı için faydalı
Çağla, neoklorojenik ve klorojenik asitleri içerir. Bu asitler göz dokularını besleyen ve gözlerde sarı nokta hastalığını önlemeye yardımcı olan antioksidanlardır.
Çağla bademi tüketirken faydalarından tam olarak yararlanmak ve sağlığa olumsuz hale getirmemek için tuzsuz veya az tuzlu tüketilmesine dikkat edilmelidir.
Çağla badem ile kıtır cacık
Malzemeler
2 su bardağı yoğurt
2 adet salatalık
10-12 tane çağla badem
2 diş sarımsak
Bir tutam dereotu
Az tuz
Nane
Zeytinyağı
Yapılışı: Salatalık, sarımsak ve çağla bademleri güzelce yıkayıp küçük küçük doğrayın. Dereotlarını yıkayıp ince ince kıyın. Yoğurdun içerisine ilave edin. Damak tadınıza göre tuz, nane ve zeytinyağı ekleyerek afiyetle yiyin.
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