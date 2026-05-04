Baharı beklerken kış geldi! Mayısta kar yağışı etkili oldu... 'Şimdiye kadar böyle bir doğa olayıyla karşılaşmadık'

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden gelen son değerlendirmelere göre Bugün Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçeleri, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın il geneli Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.