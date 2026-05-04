Baharı beklerken kış geldi! Mayısta kar yağışı etkili oldu... 'Şimdiye kadar böyle bir doğa olayıyla karşılaşmadık'

Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte başlayan kar yağışı, başta Radar bölgesi olmak üzere yüksek rakımlı alanlarda yoğun şekilde görüldü. Beyaza bürünen doğa kartpostallık görüntüler oluştururken, özellikle çiçek açmış meyve ağaçlarının kar altında kalması dikkat çekti.
Elma, erik ve badem ağaçlarının çiçeklenme döneminde karla kaplanması, üreticiler açısından riskli bir tabloyu beraberinde getirdi. Uzmanlar, bu tür ani sıcaklık düşüşlerinin don olayına dönüşmesi halinde ciddi ürün kayıplarının yaşanabileceğine dikkat çekiyor.