Baharı beklerken kış geldi! Mayısta kar yağışı etkili oldu... 'Şimdiye kadar böyle bir doğa olayıyla karşılaşmadık'

#Kar Yağışı#Meteoroloji#Mersin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 09:46

Bazı illlerde mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Mersin'de yüksek rakımlı birçok mahalle, sabaha karşı etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi. Güne karla uyandıklarını belirten muhtar İbrahim Doğan, "Sabah kalktığımızda bizi bir sürpriz karşıladı. Mayıs ayında şimdiye kadar böyle bir doğa olayıyla karşılaşmadık ve çok güzel bir manzara oluştu" diye konuştu.