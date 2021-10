Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz ilişkisini ihanet mi bitirdi

Lila 3 yaşında Gizem Hatipoğlu ile Hakan Hatipoğlu’nun kızları Lila 3 yaşına girdi. Çift, kızlarının yeni yaşına özel Beşiktaş’taki Le Petit 100 adlı mekanda bir parti düzenledi. Gizem Hatipoğlu, kutlamadan kareleri “Canım kızım, ilk göz ağrım, evimizin neşesi iyi ki doğdun. Seninle geçen her an çok kıymetli. Her yaşın bir öncekinden daha da güzel olsun. Seni çok ama çok seviyoruz” notuyla sosyal medyada yayınladı.