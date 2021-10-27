Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz ilişkisini ihanet mi bitirdi
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
'Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası'
Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Şahin’in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım, akıllara “ilişkinin bitme sebebi ihanet mi” sorusunu getirdi. Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan oyuncu Bahar Şahin ve futbolcu Dorukhan Toköz ayrıldı. Çift, birbirini sosyal medyada takip etmeyi de bıraktı. Şahin, önceki gün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla akılları karıştırdı. Oyuncunun “Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası” paylaşımı, ihanete uğradığı yorumlarını da beraberinde getirdi. Ünlü futbolcu ise konuyla ilgili sessizliğini korudu, hiçbir paylaşımda bulunmadı.
2
En anlamlı doğum günü
ÜNLÜ oyuncu Furkan Palalı, “Doğum günü pastanızı köy okullarındaki çocuklara ısmarlamak ister misiniz?” diyerek yola çıkan “Pastamızı Çocuklar Üflesin” projesine destek verdi. Bugün 35 yaşına basan Palalı, proje kapsamında doğum günü pastasını bir köy okulundaki çocuklarla paylaştı. Oyuncu, oyuncak ve kırtasiye desteği ile de çocukların yüzlerini güldürdü. Çocuklar ise Palalı’nın doğum gününü “İyi ki doğdun” yazılı kâğıtla kutladı. Projenin sosyal medya hesabından çocukların mutlu anları paylaşıldı.
3
Bilirkişi: ‘İrem Helvacıoğlu haklı’
OYUNCU İrem Helvacıoğlu, şahsına yönelik eleştiri sınırlarını aşan açıklamalar yaptığı iddiasıyla sunucular Ece Erken ile Bircan Bali’ye 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Bilirkişi, oyuncuyu haklı buldu. Bilirkişi, topluma mal olmuş bir sanatçıya ‘Burada kralına şey verdik (ayar) yani anladın’ sözlerini söyleyen Bali’nin kişilik haklarını ihlal ederek manevi tazminata hükmedilebileceği yönünde görüş bildirdi. (Özge EĞRİKAR)
4
Baba oğul bir örnek
Ali Atay, oğlu Fikret Ali ile birlikte objektif karşısına geçti. Muhsin Akgün’ün objektifine poz veren baba-oğulun bir örnek giyinmesi de dikkat çekti.
5
Lila 3 yaşında
Gizem Hatipoğlu ile Hakan Hatipoğlu’nun kızları Lila 3 yaşına girdi. Çift, kızlarının yeni yaşına özel Beşiktaş’taki Le Petit 100 adlı mekanda bir parti düzenledi. Gizem Hatipoğlu, kutlamadan kareleri “Canım kızım, ilk göz ağrım, evimizin neşesi iyi ki doğdun. Seninle geçen her an çok kıymetli. Her yaşın bir öncekinden daha da güzel olsun. Seni çok ama çok seviyoruz” notuyla sosyal medyada yayınladı.
6
Annesinin anısına
Geçtiğimiz ekim ayında Alzheimer hastası olan annesi Şerife Petekkaya’yı kaybeden Erkan Petekkaya, anlamlı bir harekette bulundu. Oyuncu, ünlü isimlerin para karşılığında kutlama mesajı yayınladığı uygulama olan (Popile) üzerinden sevenlerinin özel günlerini kutlamaya başladı. Petekkaya, video başı 600 TL olan uygulamadan elde ettiği gelirin tamamını Türkiye Alzheimer Derneği’ne bağışladı.(Behlül AYDIN)
7
Balayı pozu
Balayı için Bora Bora Adaları’na giden Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti, tatilden paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Nazlı Kayı, önceki gün Sabancı ile çektirdiği bir kareyi yayınladı. O karede Hacı Sabancı’nın güneşten yandığı dikkatlerden kaçmadı. Kayı da fotoğrafı esprili bir yorumla paylaştı: “Kesinlikle bronzlaşmak istemeyen bir eşim var.”
8
Romantik kutlama
Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran’ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Bodrum Müşkülpesent adlı mekanda kutlama yapan Yalçın, eşiyle çektirdiği kareleri şu notla yayınladı: “İyi ki doğdun, dünyam oldun. Seni son nefesime kadar seveceğim kocacığım. İyi ki hayatıma girdin. Nefesim oldun. Sensizlik benim de yok olmam demek. Dünyalara değişmem seni.”
9
Ezgi Mola, Nişantaşı’nda köpeklerini gezdirirken görüntülendi. Köpeklerinden “çocuklarım” diye bahseden ünlü oyuncu, “Çocuklarım bir süredir kardeşimdeydi, setten fırsat bulup ilgilenememiştim” diye konuştu. Ünlü oyuncu, kahverengi köpeği ‘Sushi’ sanarak seven muhabire şöyle dedi: “O Sushi değil. Sushi geçenlerde vefat etti. O yüzden çok üzgünüm. Bu beyaz olanı da yeni sahiplendim. Biraz besleyip sokağa atmışlar. Antalya’daki barınaktan aldım. Bunların hepsi sabi sübyan olduğu için adını Sabi koydum.” (Sayit DURMAZ)