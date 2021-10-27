Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz ilişkisini ihanet mi bitirdi

'Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası' Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Şahin’in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım, akıllara “ilişkinin bitme sebebi ihanet mi” sorusunu getirdi. Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan oyuncu Bahar Şahin ve futbolcu Dorukhan Toköz ayrıldı. Çift, birbirini sosyal medyada takip etmeyi de bıraktı. Şahin, önceki gün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla akılları karıştırdı. Oyuncunun “Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası” paylaşımı, ihanete uğradığı yorumlarını da beraberinde getirdi. Ünlü futbolcu ise konuyla ilgili sessizliğini korudu, hiçbir paylaşımda bulunmadı.