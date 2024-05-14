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Bahar dizisi Dora kimdir? Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Güncelleme Tarihi:

#Bahar#Bahar Dizisi Dora Kimdir#Yasemin Kay Allen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 18:08

Bahar dizisi yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen de dizinin kadrosuna dahil oldu. İlgiyle takip edilen yapımda Dora karakterine hayat verecek isim, yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak. Demet Evgar'ın Bahar karakterini canlandırdığı Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiş bir kadının hayatına odaklanıyor. Peki Bahar Dora kimdir? Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte merak edilenler...

1/3Bahar dizisi Dora kimdir Baharın Dorası Yasemin Kay Allen kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı

Bahar dizisine yeni bir isim dahil oluyor. Yasemin Kay Allen, ilgiyle takip edilen dizide özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan “Dora Ersoy” karakterine hayat verecek. Bununlar beraber Yasemin Kay Allen dizi ve filmleri de merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

2/3YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR

YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da doğdu. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

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3/3Bahar dizisi Dora kimdir Baharın Dorası Yasemin Kay Allen kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı

Allen, 2008'de L'Oréal'in yeni yüz yarışmasında finalist oldu. Aynı yıl annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başrol oynadı. 2010'da Kavak Yelleri dizisinde Elena, Yerden Yüksek dizisinde ise Juliette karakterlerini canlandırdı. 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlendi. 2013'te "Merhamet" dizisinde Irmak Tunalı karakterini canlandırdı. 

Allen, Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı.

2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırmıştır.

2019-2020 yılları arasında ABD-İngiltere ortak yapımı olan ve 53 ülkede yayımlanan Strike Back dizisinde Rus ajanı Katrina Zarkova karakteriyle başrolde yer almıştır.

 

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BAKMADAN GEÇME!