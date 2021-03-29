Bahar Candan’ın erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edildi - Bahar Candan kimdir?
Bahar Candan geçtiğimiz günlerde şiddet haberleriyle gündeme gelmişti. Bir programa bağlanan Bahar Candan’ın ablası Nihal Candan, kardeşini darbeden kişiyi tanımadıklarını anlatmıştı. Yüzünden saldırıya uğrayan Bahar Candan’ın erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edildi. Söz konusu olay ardından Twitter'dan Bahar Candan etiketiyle genç kadına destek mesajları paylaşılıyor.
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'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, hastanelik oldu. Ablası Nihal Candan, katıldığı programda kardeşinin saldırıya uğradığını açıkladı. Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Nihal Candan yaşananları şu sözlerle anlattı: 'İstanbul'dayken aldım haberi. Şu an durumu iyi yüzüne dikiş atıldı. Yanağına dikiş atıldı. Doktor kesici bir şey olduğunu söyledi. Bahar yumrukla olduğunu söylemişti ama yumrukla olunabilecek bir şey değilmiş. Konu yargıda, bizzat takipçisi olacağım.'
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Bahar Candan'ın Uludağ’da katıldığı bir partide “seni ve tipini beğenmiyorum” diyen bir adam tarafından saldırıya uğradığı iddia edilmişti. Yeni iddiaya göre ise Bahar Candan erkek arkadaşı Murat D. Tarafından kıskançlık nedeniyle darp edildi. Söz konusu iddiaya göre; Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başladı. Daha sonra odaya çıkan Candan'a, Murat D., "Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?" diyerek, tepki gösterdi.
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Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Murat D., elindeki cep telefonuyla Bahar Candan'ın yüzüne vurdu. Odadan gelen kavga seslerini duyan otel çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Murat D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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BAHAR CANDAN KİMDİR?
Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan’ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.
Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu.