Bahar Candan’ın erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edildi - Bahar Candan kimdir?

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, hastanelik oldu. Ablası Nihal Candan, katıldığı programda kardeşinin saldırıya uğradığını açıkladı. Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Nihal Candan yaşananları şu sözlerle anlattı: 'İstanbul'dayken aldım haberi. Şu an durumu iyi yüzüne dikiş atıldı. Yanağına dikiş atıldı. Doktor kesici bir şey olduğunu söyledi. Bahar yumrukla olduğunu söylemişti ama yumrukla olunabilecek bir şey değilmiş. Konu yargıda, bizzat takipçisi olacağım.'